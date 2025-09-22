El uso del agua, un recurso trascendental para la sostenibilidad de la industria minera nacional y global, se analizará en el Foro del Agua, señaló el Comité Organizador de Perumin 37, evento a realizarse en Arequipa del 22 al 26 de septiembre de este año.

El Foro del Agua se llevará a cabo este martes 23 de septiembre en la Sala Hermanos Ticlavilca en el Centro de Convenciones Cerro Juli desde las 9 a. m. En el evento se presentará información y se discutirán estrategias, tecnologías, retos, financiamiento y soluciones sinérgicas globales acompañados de iniciativas locales, replicables y sustentables en la gestión del agua y la minería en el marco de los complejos y urgentes desafíos del cambio climático.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

LEE TAMBIÉN: Perumin 37 congregará a tres ministros para debatir sobre el futuro de la minería



“Nuestro objetivo es presentar temas de gran actualidad en agua, cambio climático y minería con absoluta objetividad y análisis tanto en forma global como en su aplicabilidad local. Esto será complementado con estudios de caso de iniciativas locales mostrando sus retos, oportunidades y lecciones aprendidas“, sostuvo Fabiola Sifuentes, presidenta del Foro del Agua.

El Foro también contempla tres conferencias magistrales a cargo de Vinio Floris, profesor y director del Centro de Gestión de Agua y Medio Ambiente de GĔRENS mediante su exposición “Retos del cambio climático, eventos extremos y sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico y su impacto en la minería”.

Asimismo, estará Ulrike Broschek, subgerente de Sustentabilidad de la Fundación Chile con su ponencia “Experiencias del Programa Escenario Hídrico en la gestión del recurso hídrico y su impacto en minería”.

De la misma manera, participará Pedro Rau, profesor e investigador principal de la Universidad de Ingeniería y Tecnología-UTEC/Water Research and Technology Center-CITA con la conferencia denominada “El impacto del ciclo del agua en cuencas con actividad minera, desafíos y aportes desde las ciencias”.