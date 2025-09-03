La Cámara de Arbitraje Internacional de París decidió que Lima Expresa tenga el derecho a una extensión de cerca de 6 años de la concesión de la autopista Línea Amarilla, así lo informó Infobae.

La decisión se da como resultado del arbitraje que perdió la Municipalidad Metropolitana de Lima, proceso que la misma comuna inició en 2019 durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz.

Cabe recordar que en abril del 2024, ya se había emitido un laudo parcial en el que se rechaza la pretensión de la Municipalidad de Lima para declarar nulo el contrato de concesión y sus respectivas adendas por presuntamente haber sido producto de actos de corrupción.

En dicha decisión preliminar se estableció que la indemnización sería de US$46 millones y que se compensaría a través del incremento del peaje o la extensión. No obstante, la Cámara de Arbitraje Internacional se decidió por la extensión, así lo reveló Vinci (matriz de Lima Expresa) en sus estados financieros semestrales al 30 de junio de este año.

“Mediante un laudo definitivo emitido el 9 de abril del 2025, el tribunal arbitral determinó que, como compensación por dichas demandas reconvencionales, Lima Expresa tiene derecho a una extensión de la duración de la concesión de casi 6 años, y además condenó a la Municipalidad de Lima a compensar una parte de los gastos incurridos por Lima Expresa en relación con este procedimiento”, se lee en el documento de Vinci.

El reporte financiero también indicó que en agosto del 2024, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, la Municipalidad de Lima presentó una demanda ante el Tribunal de Apelaciones de París con el objetivo de que el laudo parcial sea anulado.