El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que en los últimos meses se han realizado anuncios de inversión privada por más de US$ 9.000 millones, y que habrá una significativa recuperación en el tercer y cuarto trimestre del presente año.

“Hay una lista importante de proyectos que se han anunciado y aprobado en los últimos meses. Este anuncio será clave porque permitirá alimentar la cartera de proyectos de inversión privada”, señaló.

“Necesitamos más proyectos, pero que avancen a lo largo de las diferentes etapas que deben abarcar. Por eso es importante seguir apostando por destrabar proyectos, mejorar la regulación”, agregó.

Alex Contreras mostró las inversiones anunciadas en los proyectos mineros de Zafranal (US$ 1.473 millones), Falchani (US$ 587 millones), La Granja (US$ 5,000 millones) y Extensión Antamina (US$ 2,000 millones), así como en el Lote 95 (US$ 125 millones) por parte de la empresa PetroTal.

“Ha habido cambios significativos en materia de regulación minera, que ya están dando sus primeros frutos. Entonces, veremos que estos proyectos entrarán en algún momento y serán claves pensando en revertir esa tendencia, yo diría histórica de moderado crecimiento de la inversión privada”, explicó.

“Lo que queremos es generar un cambio importante en la tendencia de la inversión privada, y hay elementos que nos ayudan a pensar que estas proyecciones de recuperación en el tercer y cuarto trimestre se darán. Uno, es la recuperación de las expectativas, todavía no sale el dato de junio, pero lo que esperamos es que se mantenga en el tramo optimista”, añadió.

El ministro también resaltó la recuperación de las importaciones de bienes de capital y la producción de maquinaria desde abril, por lo cual se espera que esta tendencia se mantenga.

“En materia de infraestructura, en lo que va del año, ya se han adjudicado más US$ 1.000 millones en proyectos de inversión privada, como parte de la cartera de Asociaciones Público Privadas (APP). Ya con lo ejecutado hasta ahora, ya se ha superado el acumulado 2019-2022 y la meta que tenemos es superar los US$ 3,500 millones en adjudicaciones este 2023″, refirió.

“Es una meta ambiciosa, pero estamos convencidos que con trabajo y esfuerzo lo lograremos”, manifestó.