El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, que prioriza 72 proyectos de inversión por S/144.117 millones orientados a mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y acelerar el cierre de brechas en servicios públicos en el país.

El portafolio incluye iniciativas en transportes, agricultura y riego, saneamiento, salud, electricidad, educación, telecomunicaciones, turismo y cultura, sectores considerados claves para impulsar la productividad y el desarrollo económico.

El titular del MEF, Gerardo López, señaló que el nuevo plan busca fortalecer la priorización de inversiones públicas y orientar recursos hacia proyectos con mayor impacto económico y social.

“El PNI 2026-2031 constituye una herramienta clave para impulsar el desarrollo del país, acelerar el cierre de brechas de infraestructura y generar mejores condiciones para el crecimiento económico”, indicó el ministro.

El plan, alineado con el Plan de Desarrollo Estratégico Perú 2050, incorpora un enfoque territorial que articula proyectos estratégicos en las distintas regiones del país y busca coordinar inversiones entre los niveles de gobierno nacional, regional y local.

Una de las principales novedades es la incorporación de un modelo de gestión integral del portafolio, que incluye indicadores de avance físico y financiero, planes de acción para cada proyecto y mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos y destrabar inversiones.

Según el MEF, este sistema permitirá realizar un seguimiento permanente a la ejecución de los proyectos, con el objetivo de acelerar su implementación y mejorar la rendición de cuentas sobre los resultados de las inversiones públicas.

La elaboración del plan contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de 19 entidades del Gobierno, además de aportes del sector privado, la academia y actores regionales a través de talleres realizados en diversas ciudades del país.