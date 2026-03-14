Resumen

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El portafolio incluye iniciativas en transportes, agricultura y riego, saneamiento, salud, electricidad, educación, telecomunicaciones, turismo y cultura, sectores considerados claves para impulsar la productividad y el desarrollo económico.
El portafolio incluye iniciativas en transportes, agricultura y riego, saneamiento, salud, electricidad, educación, telecomunicaciones, turismo y cultura, sectores considerados claves para impulsar la productividad y el desarrollo económico.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, que prioriza 72 proyectos de inversión por S/144.117 millones orientados a mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y acelerar el cierre de brechas en servicios públicos en el país.

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