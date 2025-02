La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, informó desde el puerto de Matarani, en Arequipa, que las exportaciones peruanas ascendieron a US$74.664 millones al cierre del 2024, alcanzando así un nuevo récord histórico.

Esto se explica por el desempeño positivo en los sectores metalúrgico (+36%), pesquero (+24%), agropecuario (+22%), minero (+16%) y químico (+8%), además de incremento en valor y volumen de ciertos productos.

“Este nuevo hito en el sector exportador es muestra del esfuerzo de nuestro empresariado nacional, que sigue aprovechando las oportunidades y mercados que, a través del Mincetur y Promperú, se abren para los productos peruanos. A ello se suma que nuestra canasta exportadora se ha beneficiado por el incremento de precios en productos clave como el cacao, el café, el oro y el cobre” explicó la titular del Mincetur.

En el caso de la agroexportación, los envíos peruanos alcanzaron los US$12.784 millones, un incremento de 22,1% y un nuevo récord para el sector, donde destacaron las ventas de cacao y derivados cuyo valor de exportación se duplicó, además del incremento en las frutas (+18%), como los arándanos, paltas y mandarinas.

Otros productos que incrementaron sus envíos incluyen el limón, el café, los ajíes y los pimientos. Por otro lado, en el sector pesquero, que registró exportaciones por US$3.609 millones y un aumento de 23,6%, destaca el desempeño de harina y aceite de pescado, así como el de las conchas de abanico (+98,4%) y pescado congelado y en conserva (+35%).

En el sector textil y confecciones, el valor exportado sumó US$1.638 millones, creciendo 2,1% frente al año 2023, gracias a los mayores volúmenes exportados. Se destaca el aumento en las exportaciones de prendas de vestir de algodón (+6,9%) y tejidos (+11%).

En cuanto a la minería metálica y no metálica, Mincetur indicó que alcanzó la cifra récord de US$47 mil millones en exportaciones, un crecimiento de 15,6%, destacando las mayores ventas de oro (+56%), estaño (+38%), molibdeno (+22%), hierro (+5%), zinc (+3%) y cobre (+1%). Este sector se vio favorecido por mayores precios del oro, plata y cobre.

Principales mercados de destino

En 2024, las exportaciones peruanas llegaron a 178 mercados. Asimismo, se alcanzaron exportaciones récord a 29 destinos, destacando China (US$25.2 mil millones), Estados Unidos (US$ 9.5 mil millones), India (US$ 4.7 mil millones), Japón (US$ 3.3 mil millones) y Chile (US$ 2.2 mil millones).