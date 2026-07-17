Plataformas como Disney+ o América TVGO, ganan audiencia de forma sostenida desde el inicio de la Copa del Mundo. (Foto: AFP)
Plataformas como Disney+ o América TVGO, ganan audiencia de forma sostenida desde el inicio de la Copa del Mundo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Desde el inicio del Mundial 2026, plataformas como América TVGO, Disney+, Paramount+ y DIRECTV GO ganan audiencia de forma sostenida, según datos de Cross Platform View.

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