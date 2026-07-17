Desde el inicio del Mundial 2026, plataformas como América TVGO, Disney+, Paramount+ y DIRECTV GO ganan audiencia de forma sostenida, según datos de Cross Platform View.

El crecimiento se registra de forma consistente en las plataformas de streaming que transmitieron los partidos en el país. Esto refleja un consumo cada vez más fragmentado y un escenario que hace más compleja la medición de la audiencia para medios, agencias y anunciantes.

El televisor lidera el consumo del streaming

El consumo del Mundial es multipantalla, pero el televisor concentra la mayor parte de la audiencia: el 80% de las visualizaciones ocurre en televisores y Smart TV, frente al 11% en computadora y el 7% en smartphone. El dato confirmó que la pantalla grande se consolida como el espacio donde el público elige vivir los momentos decisivos del torneo, desde el inicio hasta el final del partido.

“Medir solo la pantalla no alcanza: hoy el consumo se mueve entre lo lineal y lo digital, y solo una visión cruzada como la de Cross Platform View permite entender el comportamiento real de la audiencia”, señaló Ana Laura Barro, CEO de Ibope en Perú y Centroamérica.

Esta distribución también revela un patrón de consumo colectivo: el Mundial se vive, sobre todo, en pantallas compartidas dentro del hogar, un comportamiento que contrasta con el consumo más individual de otros contenidos. Entender esta dinámica es clave para que las marcas y medios diseñen estrategias que respondan al momento y al lugar donde realmente está la audiencia.

Las tardes concentran el mayor crecimiento de audiencia

Al realizar una comparativa entre las semanas previas al inicio del Mundial 2026 y las primeras semanas del evento, se registró que la audiencia empieza a crecer desde las 14:00 horas y se mantiene al alza durante la tarde y la noche, con un pico entre las 20:00 y las 22:00 horas que supera los 160 mil televidentes. Ese crecimiento coincide con el horario en que más partidos se transmiten en vivo, lo que refuerza la relación directa entre la programación del torneo y los hábitos de consumo. Es decir, además de sumar audiencia, el torneo cambia la rutina diaria de los peruanos y concentra la atención en horarios clave.

Los fines de semana y las etapas decisivas impulsan el interés

El análisis también señala que los sábados y domingos concentran mayor consumo que los días de semana, con un alcance que supera los 150 mil televidentes desde las 14:00 horas y llega a 163 mil en el horario nocturno. El interés también crece con el avance del torneo: los octavos de final registraron un alcance promedio mayor que las etapas previas, con picos por encima de los 170 mil televidentes durante la tarde. Las instancias eliminatorias despiertan, así, un interés mayor que la fase de grupos, en línea con la relevancia de cada partido dentro de la competencia.

¿Cuál es el perfil que lidera el consumo del Mundial?

El informe reveló que los hombres representan el 60% del consumo durante el Mundial. Por edad, destacan los jóvenes de 18 a 25 años, con el 25%, y los mayores de 50 años, que concentran el 30%, una prueba de que el torneo conecta con distintas generaciones. El Mundial, así, no es solo un evento deportivo: es un fenómeno de consumo que atraviesa edades y hábitos distintos.

“El Mundial refleja como pocos eventos la evolución del consumo de video. Hoy las audiencias se distribuyen entre plataformas y dispositivos, y entender ese comportamiento es clave para que medios, anunciantes y agencias tomen decisiones más informadas”, agregó Barro.