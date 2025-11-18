De acuerdo con los datos de Worldpanel by Numeratos, durante la campaña de Navidad del año 2024, 9 de cada 10 hogares peruanos compraron panetón.

“En Perú se trata de una tradición de consumo que va más allá de diciembre, tal como observamos en los datos recabados durante los últimos cuatro meses del 2024”, señaló María Fe Beltrán, Senior Account Executive de la empresa.

De hecho, el consumo de este producto se dinamizó en el periodo mencionado debido al aumento del número de visitas a distintos canales de venta, que asciende a 4 entre septiembre y diciembre. Cabe destacar la diversidad y dinámica en la forma de compra, donde a cada hogar pueden llegar hasta 5 panetones, en promedio, durante la campaña navideña.

La importancia de la categoría también se ve reflejada en la tradición de compartir entre hogares. El 31% del volumen total de la categoría se destina como regalo, siendo una oportunidad para las marcas para la generación de valor.

De acuerdo a los datos recabados por la empresa especializada en paneles de hogares, la presentación más significativa es la bolsa ziploc, con un 47% de participación de la categoría, seguida por la caja, que representa un 32%.

La información compartida por Worldpanel by Numerator fue obtenida mediante el análisis del consumo de un panel de 5 mil hogares a nivel nacional, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, con una confiabilidad del 95%.