Mallplaza presentó oficialmente la marca Mallplaza Premium Outlets, formato que debuta con los proyectos de Atocongo en Perú y Biobío en Chile, integrando marcas líderes y una propuesta comercial orientada a la experiencia.

Esta nueva línea de desarrollo busca aprovechar de mejor forma las eficiencias de los activos y responder a nuevas dinámicas de consumo, ampliando las oportunidades de crecimiento del portafolio de Mallplaza.

La compañía también presentó cifras récord en el tercer trimestre del 2025. Los ingresos alcanzaron US$170.7 millones, un aumento de 37,3%, respecto al mismo trimestre de 2024. El Ebitda totalizó US$138,7 millones, con un margen de 81,3%.

El FFO ajustado llegó a US$104 millones, creciendo 28,9% interanualmente y con un margen de 63,4%. La utilidad neta ascendió a US$84.6 millones, un alza de 35,7%, y la razón de deuda neta/Ebitda se mantuvo en 2,8x.

El desempeño del trimestre se explica por la consolidación de los ingresos de los activos incorporados en Perú, que aportaron un 23,1% al crecimiento del Ebitda consolidado, y por mayores rentas vinculadas a una superficie comercial más amplia, en un contexto de expansión del portafolio y reajustes tarifarios. Además, los ingresos por parking siguieron al alza, representando ya un 10% del total frente al 9,5% de 2024, con crecimiento sostenido en los tres mercados.

“Estos resultados reflejan la madurez de un modelo que hemos construido durante más de tres décadas, basado en una visión de largo plazo, innovación constante y compromiso con las comunidades. Hemos alcanzado cifras históricas que consolidan un ciclo de crecimiento sostenido, respaldado por una estrategia clara y activos de alta calidad, para seguir siendo un referente en la industria en América Latina”, resaltó Fernando de Peña, gerente general de Mallplaza.

En el plano operativo, la compañía registró más de 93 millones de visitas, un crecimiento de 25,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y un alto nivel de ocupación de 95,6%. Las ventas de los socios comerciales aumentaron 23,0%, reflejando el dinamismo de la actividad en los centros urbanos.

Continuando en Perú, Mallplaza profundizó la transformación de sus centros urbanos hacia un modelo centrado en la experiencia. Durante el trimestre, el Ebitda proforma creció 16,4%, con un margen de 87,3%, impulsados por el sólido desempeño de Mallplaza Trujillo. Durante el año, renovaron 96 contratos e incorporaron 41 nuevas marcas, incorporando nuevos espacios gastronómicos y de moda que amplían la oferta y posicionan al país como un pilar clave dentro del crecimiento regional.