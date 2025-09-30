El reporte ‘Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025′ indicó que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo social del país.

Es así que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que se conforme un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia. Para el organismo, esto puede fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar la aplicación de políticas de integridad en los distintos niveles de gobierno, además de mejorar la lucha contra la corrupción.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además, ello debe ir acompañado de reformas complementarias en justicia, servicio civil y supervisión en el sector público.

Esto se debe a que, como indica la OCDE en base a información de la Contraloría General de la República, la corrupción representó en el 2023 un costo cercano al 2,4% del PBI anual, debilitando la prestación de servicios, la confianza en las instituciones y limitando la eficacia del gasto público.

La corrupción alcanza al 17,5% de la inversión pública; al 13,1% del gasto de los gobiernos locales; y al 15,4% del gasto en los gobiernos regionales.

OCDE (Foto: Agencias)

Dificultades

Según la OCDE, pese a que el país tiene una política de integridad y lucha contra la corrupción, hay deficiencias en la aplicación de ley, debilidad en los controles internos y persistencia de riesgos para la integridad.

Como ejemplo, el organismo mencionó la creación del Modelo de Integridad y de Oficinas de Seguridad, cuya aplicación ha sido irregular en municipios con capacidades limitadas a nivel administrativo y de supervisión.

“Los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE muestran que Perú solo cumple cuatro criterios en materia de control interno y gestión de riesgos, al tiempo que carece de un organismo central que coordine y supervise las actividades de control interno y auditoría”, indica el documento.

Según la OCDE, pese a que el país tiene una política de integridad y lucha contra la corrupción, hay deficiencias en la aplicación de ley, debilidad en los controles internos y persistencia de riesgos para la integridad. Foto: Andina.

Es por ello que la OCDE plantea un sistema administrativo que sea dirigido por una nueva autoridad que diseñe medidas preventivas para temas de corrupción.

Además de ello, el documento sugiere una plena reforma del servicio civil para reducir la corrupción, así como para mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar las capacidades técnicas y administrativas en los gobiernos subnacionales.

Asimismo, las eformas en la contratación pública, la descentralización y la aplicación efectiva de las leyes también contribuyen a la lucha contra la corrupción, agregó la OCDE.

Por otro lado, la entidad apuntó que la regulación y la transparencia de la gestión de intereses y el financiamiento político pueden contribuir a mejorar la eficiencia del gasto público y reducir la corrupción.

El informe también recomendó el fortalecimiento en la planificación y ejecución presupuestaria, así como la optimización de la selección de proyectos a través de análisis costo-beneficio estandarizados y reformar las transferencias a los gobiernos subnacionales para alinear los recursos con las necesidades reales y el desempeño.