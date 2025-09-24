Los acuerdos a nivel país para avanzar en proyectos y alianzas con proveedores locales y empresas, la minería subterránia y la eliminación de cuellos de botella, fueron algunos de los puntos señalados por los ejecutivos de Teck Resources, BHP y First Quantum Minerals en el Foro de Líderes Mineros Internacionales en el Perumin 37, evento que se desarrolla en Arequipa.

Teck Resources

Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de Teck Resources, señaló que el proyecto minero Zafranal, a cargo de esta empresa canadiense, se encuentra analizando la realización de trabajos en conjunto, en los que se incluyen a los proveedores y a distintas empresas responsables de la operación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

De acuerdo con el ejecutivo, Zafranal actualmente se encuentra en etapa de exploración. Explicó que vienen trabajando en obtener los permisos y licencias necesarios hasta fines de año. Con ello, podrán determinar cuándo podría iniciar la producción del proyecto cuprífero ubicado en Arequipa.

El objetivo, agrega, es iniciar con la construcción de la unidad minera hacia el 2026. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el proyecto implicará una inversión de US$1.900 millones.

“Hemos empezado trabajos tempranos según el plan, y continuamos el trabajo de ingeniería para saber realmente cuándo empezaremos a producir”, expresó Webb.

El obtener los permisos necesarios viene de la mano de las labores de relacionamiento social, apuntó. Es así, añadió, que están trabajando en educación, salud, infraestructura y ayudas a la región, en general.

First Quantum Minerals

Desde First Quantum Minerals, Steven Lewis, director de Desarrollo de La Granja, indicó que este proyecto, junto con Haquira, se encuentran avanzados. Además, sostuvo que van a realizar una actualización en La Granja.

“Hemos estado dos años trabajando en La Granja y llevamos bastantes perforaciones. Para comienzos del próximo año estaremos haciendo una actualización de recursos”, expresó.

En paralelo, trabajan en el relacionamiento con las comunidades y la obtención de permisos para la construcción del proyecto cuya inversión es de US$2.400 millones.

Por otra parte, Lewis consideró que las alianzas con empresas locales o trasnacionales contribuyen a distribuir el riesgo de grandes proyectos como La Granja. “Estos proyectos no ocurren de manera aislada, sino de manera colaborativa. Hablamos de colaborar con las comunidades. La única manera de desarrollar estos proyectos es con la licencia social y la participación de los más de 30 millones de peruanos”, acotó.

BHP

Para Tim O’Connor, director de Exploración en BHP, la productividad de las minas tiene que mejorar en el tiempo, aunque también enfrentan otro reto: la calidad de activos disminuye. Por ello, la tecnología se vuelve una parte esencial para la creación de valor y para dar un impulso adicional a la producción minera.

Además, a nivel geológico, consideró que las empresas ya han encontrado los recursos más accesibles, pero aún se deben hallar las ubicaciones más complejas para continuar con la explotación de minerales y metales.

“No estamos encontrando recursos ni yacimientos de calidad a la escala y ritmos necesarios para reemplazar y renovar la demanda [de minerales], sobre todo de cobre, donde vemos una necesidad de 7% más para el 2050″, apuntó.

O’Connor sostuvo que en el Perú puede haber uno de los mejores yacimientos subterráneos.

“[Perú] es un lugar excelente para hacer minería subterránea”, reafirmó. Por otro lado, consideró que BHP podría tener más exploraciones en el Perú si se eliminan los cuellos de botellas que generan diversos permisos.