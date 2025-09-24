Minem sobre Conga: “Cajamarca debe decidir respecto a sus recursos minerales”

El ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, invocó a la región de Arequipa a trabajar en pro del desarrollo de sus proyectos mineros en su territorio, los cuales se han visto afectados por la conflictividad social. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el proyecto Conga, que se encuentra paralizado hace más de una década.

“Cajamarca tiene que tomar una decisión respecto a sus recursos minerales del presente y el futuro. Si necesitan garantías, pídanlas; si necesitan salvaguardas, díganlo, pero no nos quedemos en un no porque no. Eso es lo que necesitamos, que Cajamarca dialogue serena, en paz, sin apasionamientos que no tienen ningún sentido”, refirió.

De este modo, detalló que hay un proyecto de desarrollo territorial para este departamento, el cual está en marcha y que ha sido anunciado hace dos semanas. La iniciativa tiene un enfoque de desarrollo territorial con componentes mineros y ha generado interés de empresas como: Pan American Silver, Buenaventura, Goldfields, entre otras.

“Todas estas empresas están interesadas en sumarse a un proyecto de desarrollo territorial en Cajamarca que incluye, entre otras cosas, la construcción de un ferrocarril, el mejoramiento de vías de comunicación, cierre de brechas, agua, agroexportación, ganadería e industria forestal, entre otros sectores”, mencionó.

Conga aún sin fecha de reinicio

Montero recordó que la conflictividad está retrasando el desarrollo de la región y está provocando la pérdida de oportunidades como Conga, una mina que se detuvo hace más de una década.

“En este momento el proyecto Conga no está dentro de los planes de la empresa Newmont, salió incluso de su declaración de reservas, y está ahí, absolutamente detenido”, resaltó. La consecuencia de paralizar a esta mina provocará que el proyecto se revise nuevamente desde el inicio, agregó.

Anuncios mineros en Perumin

El ministro aprovechó el segundo día en el Perumin 37 para anunciar que la corporación que lidera Zafranal iniciará los actos preliminares para el desarrollo de la mina el 2026.

Además, comentó que en Pampas del Pongo se está resolviendo algunos detalles para iniciar la construcción de una mina de hierro.

El evento minero culmina este viernes y se espera que la presidenta de la República, Dina Boluarte, esté presente para la clausura. Su asistencia, de hecho, fue reconfirmada por el ministro Montero, quien también puntualizó que estará asistiendo junto a otra delegación de ministros de Estado, como el primer ministro Eduardo Arana.