Resumen

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También remarcó el impacto de los proyectos mineros y agropecuarios en la contribución de la reducción de la pobreza. Foto: GEC.
También remarcó el impacto de los proyectos mineros y agropecuarios en la contribución de la reducción de la pobreza. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Perú concentra 19 de los 67 proyectos de cobre identificados en América, es decir, el 28,4% del total regional, por encima de Canadá, Chile y Estados Unidos. Además, debemos recordar que el país se encuentra en uno de los cinturones polimetálicos más prolíficos del mundo. Así lo afirmó el ingeniero Roque Benavides Ganoza, presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura, durante su participación en ExpoCobre 2026.

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