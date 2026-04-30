El Perú concentra 19 de los 67 proyectos de cobre identificados en América, es decir, el 28,4% del total regional, por encima de Canadá, Chile y Estados Unidos. Además, debemos recordar que el país se encuentra en uno de los cinturones polimetálicos más prolíficos del mundo. Así lo afirmó el ingeniero Roque Benavides Ganoza, presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura, durante su participación en ExpoCobre 2026.

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Cabe precisar que si bien Chile ocupa el primer lugar, pero el Perú tiene más proyectos de cobre sin desarrollar.

Ganoza reveló que en los próximos años, la oferta de cobre podría ser insuficiente para cubrir la demanda global. “Esta es una gran oportunidad para el Perú. En 2035 habrá un déficit de 35% de cobre en el mundo, según expertos como Jonathan Price, CEO de Teck Resources de Canadá”, explicó.

No obstante, advirtió que enfrentamos desafíos estructurales como son la corrupción, inseguridad, informalidad, centralismo y minería ilegal. Al mismo tiempo, desarrollar nuevas minas es cada vez más lento y complejo. Sostuvo que existen mayores exigencias técnicas, sociales, ambientales e institucionales. Además, lamentó los largos periodos para obtener permisos (la llamada “permisología”) y un clima social cambiante hacen que cada proyecto sea más desafiante.

En otro momento, remarcó el impacto de los proyectos mineros y agropecuarios en la contribución de la reducción de la pobreza. En el año 2035, la pobreza monetaria podría reducirse aproximadamente al 5% de la población y disminuiría cerca de 24 puntos porcentuales respecto al año 2023.

Explicó que alrededor de 8 millones de personas saldrían de la condición de pobreza, a causa del impacto positivo de los proyectos mineros y agropecuarios.

Cabe recordar que los proyectos de cobre encabezan la Cartera de Proyectos de Exploración 2025, con 48 proyectos y una inversión total de US$612 millones, representando el 58,9% del monto total del portafolio. Estos proyectos se ubican principalmente en Ica, Puno y Apurímac.