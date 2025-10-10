Según el Reporte Macroeconómico 2026 elaborado por el área de Estudios Económicos de Scotiabank Perú, la economía peruana viene superando las expectativas en 2025, mostrando una notable resiliencia frente a un entorno internacional incierto y al inicio del ciclo electoral, por lo que prevé un incremento de 3,2% para este 2025.

Esta cifra es impulsada por una demanda interna sólida, una inflación estable dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) y una apreciación del sol frente al dólar de 7,6% entre enero y septiembre. Estas condiciones permitirían que el Perú cierre el año con una economía estable, sólida y con capacidad de respuesta ante los desafíos del 2026.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER:



“El 2025 ha sido un año favorable para la economía peruana. Entramos al 2026 con una base sólida, gracias a la estabilidad macroeconómica, las cuentas externas fuertes y una inflación baja”, explicó Guillermo Arbe, gerente principal de Estudios Económicos de Scotiabank.

El reporte también señala que la economía peruana se ha beneficiado del contexto internacional de precios de metales históricamente altos y de la reducción en los precios de bienes de importación como el combustible, el trigo y el maíz, lo que ha fortalecido los términos de intercambio y la balanza comercial.

Este entorno ha contribuido a que el déficit fiscal tenga una tendencia decreciente y se ubicaría en 2,3% del PBI al cierre del año. Asimismo, ha beneficiado a la inflación, la cual se situaría alrededor de 1,9% a fines del 2025, dentro del rango meta del BCR.

En ese sentido, para el 2026, Scotiabank proyecta que el PBI crecerá nuevamente 3,2%, sostenido por la recuperación del consumo privado, impulsada -en parte- por el octavo retiro de fondos de AFP, y por el dinamismo de los sectores de comercio, servicios y construcción. La estabilidad del mercado laboral, la baja inflación y la reducción de la tasa de referencia del BCR también contribuirán al fortalecimiento de la demanda interna.

El informe también advierte que, si bien el tipo de cambio ha mostrado una combinación de fortaleza y estabilidad en el 2025, el contexto electoral podría generar presiones al alza en el primer semestre del 2026. No obstante, el sólido superávit comercial y la posición externa del país permitirían moderar estos efectos. En cuanto a la inflación, se espera que se mantenga en torno a 2,2 % el próximo año, sin presiones significativas desde el ámbito global ni interno.