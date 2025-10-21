Los precios internacionales de los soft commodities (trigo, maíz y soya) se han mantenido este año en niveles particularmente bajos, en rangos previos a la pandemia, tras tres campañas consecutivas con buenas cosechas, favorecidas por climas estables y sin fenómenos climáticos extremos, según Scotiabank.

Por el lado de la demanda, China, el principal importador mundial, ha moderado sus compras de soya y maíz ante mayores inventarios y menor actividad en su sector pecuario. En paralelo, la demanda para biocombustibles en Europa y Asia también se ha reducido debido a precios del petróleo más bajos.

De acuerdo con el reporte, este escenario es favorable para el Perú, importador neto de estos productos, ya que los menores precios internacionales se traducen en costos internos más bajos para la industria alimentaria, ganadera y avícola, ayudando a contener presiones inflacionarias.

En el 2026, Perú seguirá aprovechando precios de importación moderados en el trigo, maíz y soya. Aún con rebotes por climas, cuellos de botella o políticas comerciales, el escenario base se mantiene estable y en niveles bajos.

De cara al 2026, el último informe de Estimaciones Mundiales de la Oferta y la Demanda Agrícola (Wasde) publicado por el Departamento de Agricultura de EEUU, de setiembre, proyecta para la campaña 2025/26 un aumento en la producción global de trigo, mientras que hubo ligeras disminuciones en maíz y soya.

Panorama global del trigo

El panorama del trigo para la campaña 2025/26 muestra una revisión al alza en la producción mundial, impulsada por ajustes positivos varios países exportadores, según el Wasde. La revisión de septiembre apunta a un aumento de 9.3 millones de TM, mientras que el consumo aumenta en 5.0 millones de TM y los stocks finales aumentan 4.0 millones de TM.

El incremento en la producción proviene principalmente de Australia, que pasa por un inicio de campaña favorable; de la Unión Europea, que registra mejores rendimientos; y de Rusia, debido a las cosechas de trigo de invierno. También se registran aumentos, aunque menores, en Canadá, Ucrania y Kazajistán.

En el 2025, el precio del trigo mantuvo una trayectoria bajista y cayó a mínimos de cinco años en US$5.0 por bushel. Las mayores exportaciones de trigo rusas tras la eliminación temporal del impuesto a la exportación ayudaron a mantener la tendencia bajista por las expectativas de amplia oferta en la UE y EE.UU..

“Técnicamente, será normal ver rebotes de alivio y fases de consolidación. Sin embargo, el escenario base para 2026 sigue siendo de precios bajos, mientras su mercado se mantenga superavitario. Vemos riesgos al alza como, interrupciones en el Mar Negro por guerra Rusia-Ucrania, fenómenos climáticos que comprometan rendimientos y políticas comerciales (aranceles) “, indicaron.

Panorama global del maíz

La Demanda Agrícola (Wasde) de septiembre muestra el panorama del maíz para la campaña 2025/26 con ajustes más moderados en la oferta global con una ligera reducción de 2.0 millones de TM frente al informe de agosto, mientras que el consumo apenas cambia.

Por otro lado, el precio del maíz, a pesar de alzas puntuales en agosto y septiembre, está retomando su trayectoria bajista y cae a US$4.23 por bushel, mínimos desde mediados de septiembre debido a las cosechas récord en EE.UU. “Este seguirá siendo un factor bajista hasta que termine la campaña a finales de octubre y luego los precios deberían estabilizarse. El escenario base del 2026 también son precios bajos.”, señaló Scotiabank.

Balance global de la soya

El balance global de la soya para la campaña 2025/26 muestra ajustes moderados, respecto al informe de agosto. La producción se reduce ligeramente, acompañada también de una ligera alza en la demanda.

La menor producción por parte de la India, Unión Europea y Serbia fue mitigada por alzas en EEUU y Rusia. Por otro lado, los inventarios se revisaron a la baja. El precio de la soya se ha mantenido relativamente estable durante el 2025, aunque en niveles bajos, cercanos a mínimos de cinco años. La debilidad responde a la reducción de las compras de soya estadounidense por parte de China en respuesta a las políticas comerciales de EE.UU. Como parte de su estrategia, China ha redirigido su demanda hacia Brasil.

China consume más del 60% de la soya que se comercializa a nivel global, destinada principalmente para abastecer su industria avícola y porcina. Si bien su principal exportador es Brasil, con más del 70% de volumen enviado, también importa desde EEUU y Argentina. Este año las compras chinas de soya estadounidense han mostrado una tendencia a la baja y, en septiembre se registró el primer mes en más de siete años que no realizó compras de soya, mientras que los envíos sudamericanos aumentaron.

“Esto es negativo para ambas partes. Mientras en EEUU, los agricultores enfrentan pérdidas significativas, China podría enfrentar una escasez de suministro a inicios del 2026, antes de las nuevas cosechas brasileñas”, explicaron.

La soya será un tema clave en las conversaciones bilaterales de ambos países. Un acuerdo entre ambos países, que involucre compras chinas de soya, será un factor alcista para los precios. Las políticas estadounidenses para reducir la dependencia china también será alcista para el precio.