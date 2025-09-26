Perumin 37: las ocho ideas que dejó la cumbre minera

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Preocupa la falta de autocrítica de algunos funcionarios que consideran que todo está bien. Exigir estudios de impacto ambiental de 20,000 páginas y demorarse 4 años para aprobarlos, no hace a un proyecto más sostenible, pero sí deja a nuestros compatriotas en la pobreza. El peruano de a pie necesita que cambien el chip.

La minería puede ser la punta de lanza para construir un Perú con más oportunidades y futuro. Trabajemos todos junto.