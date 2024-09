La renuncia del directorio de Petro-Perú el pasado 10 de setiembre motivó una rápida búsqueda de posibles candidatos por parte del Gobierno.

Este Diario supo que hasta ese momento solo había un nombre seguro: el del economista Alejandro Narváez, quien fue presentado ese mismo día (10 de setiembre) ante la presidenta Dina Boluarte por el hombre de confianza de esta: el exministro de Energía y Minas, Óscar Vera.

Esa misma semana, Vera y Narváez elaboraron una terna de candidatos para completar el directorio, entre ellos, Enrique Bisetti, exviceministro de hidrocarburos; Isabel Tafur, ex presidenta de Perú-Petro; y Aurelio Ochoa, también expresidente de Perú-Petro.

Al respecto, el geólogo Aurelio Ochoa se comunicó con este Diario para confirmar que sí fue convocado para conformar el directorio de Petro-Perú, pero que declinó la invitación.

“El asunto es que sí he sido invitado, pero no he aceptado porque es incongruente con mi cargo de vicepresidente de Osinergmin, porque no puedo ser director de Petroperú siendo el mismo tiempo fiscalizador y regulador”, comentó Ochoa.

El geólogo puntualizó que no pertenece ni ha pertenecido a ningún partido político y que su convocatoria se debió a sus conocimientos del upstream y downstream del sector hidrocarburos.

Y también a su conocimiento de Petro-Perú, porque fue en esta empresa donde inició su carrera profesional en los años 70 desarrollando labores de geología, que complementaría luego con un puesto en el directorio.

Esto, en los años 1994 y 1995, cuando ocupó, en paralelo, la función de director de Petro-Perú y de Director General de hidrocarburos del Minem.

“Estuve con los dos cargos simultáneamente, nombrado en el gobierno de Alberto Fujimori, sin ser fujimorista. Yo solo defiendo la causa del país. No tengo nada que ver con ningún partido político”, enfatizó.

Otros puestos importantes ocupados por Ochoa fueron los de presidente de Perú-Petro (2011-2012) en el gobierno de Ollanta Humala y director de la Sunedu (2018-2023).