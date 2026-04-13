De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar abre hoy en S/3,37 con una baja del 0,72% respecto al cierre del día anterior.

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Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el viernes 10 de abril?

El tipo de cambio cerró en S/3,3950, según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda avanzó 160 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3790, informó Renta4 SAB.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3790 y máximo de S/3,3950.

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.