ComexPerú emitió un pronunciamiento en el que cuestiona el desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, al advertir que fallas logísticas han comprometido el normal desarrollo del proceso y afectado el derecho al voto de miles de ciudadanos.

Según el gremio, los retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas en distintos puntos del país generaron demoras que impidieron que muchos electores pudieran sufragar en el horario establecido.

“El proceso electoral debe garantizar que el voto se ejerza sin obstáculos ni incertidumbre en todo el país”, señala el documento, que atribuye lo ocurrido a una presunta omisión de funciones por parte del organismo electoral.

En esa línea, ComexPerú exigió a las autoridades una explicación clara, oportuna y verificable sobre lo ocurrido, incluyendo qué falló, en qué zonas se registraron los problemas y qué medidas se están adoptando para asegurar la continuidad de la jornada.

Asimismo, el gremio enfatizó que la transparencia y la reacción inmediata son claves para resguardar la institucionalidad electoral, especialmente en un contexto en el que la participación ciudadana resulta fundamental.

Uno de los principales pedidos es que se garantice el derecho al sufragio de todas las personas afectadas por los retrasos. “No se les puede arrebatar un derecho fundamental”, advierte el pronunciamiento, que subraya que las fallas no solo impactan la elección presidencial, sino también otros procesos en curso, como la elección al Senado.

Finalmente, ComexPerú sostuvo que la jornada electoral debe cerrarse asegurando que todos los ciudadanos que enfrentaron dificultades puedan ejercer su derecho al voto, lo que implica adoptar medidas correctivas inmediatas frente a las deficiencias detectadas.