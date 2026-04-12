Resumen

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Según el gremio, los retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas en distintos puntos del país generaron demoras que impidieron que muchos electores pudieran sufragar en el horario establecido. (Foto: César Campos/ @photo.gec)
Según el gremio, los retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas en distintos puntos del país generaron demoras que impidieron que muchos electores pudieran sufragar en el horario establecido. (Foto: César Campos/ @photo.gec)
Por Redacción EC

ComexPerú emitió un pronunciamiento en el que cuestiona el desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, al advertir que fallas logísticas han comprometido el normal desarrollo del proceso y afectado el derecho al voto de miles de ciudadanos.

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