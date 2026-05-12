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El dólar tuvo una variación de 35 puntos básicos en comparación del precio del lunes (Foto: GEC)
El dólar tuvo una variación de 35 puntos básicos en comparación del precio del lunes (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró en S/3,432, con una variación de 35 puntos básicos en comparación del precio del lunes que se situó en S/3,4285, informó Bloomberg.

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