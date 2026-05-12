El precio del dólar cerró en S/3,432, con una variación de 35 puntos básicos en comparación del precio del lunes que se situó en S/3,4285, informó Bloomberg.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes. El Banco Central de Reserva (BCR) tiene como vencimientos en Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,427 y un precio máximo de S/3,436. Además, en el mercado se negoció US$349 millones a un precio promedio de S/3,4313.

Por otro lado, el Senado de Estados Unidos aprobó avanzar a la votación final para confirmar a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (FED), decisión que podría concretarse antes de la salida de Jerome Powell el 15 de mayo.

Su eventual nombramiento ocurre en medio de presiones de Donald Trump para acelerar recortes de tasas, aunque persisten dudas dentro de la Fed debido a la inflación cercana al 3% y al impacto del conflicto con Irán sobre los precios de la energía.