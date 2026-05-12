Luego de varios meses en los que el dólar mostró una evolución relativamente contenida, diversos factores externos y locales han comenzado a darle una mayor volatilidad frente al sol. En ese escenario, el Banco Pichincha explicó que quienes tienen pagos pactados en moneda extranjera, como cuotas, consumos o compromisos futuros, vuelven a mirar con más atención cómo ese movimiento puede impactar sus finanzas.

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“Cuando una persona mantiene obligaciones en dólares, resulta importante seguir de cerca la evolución del tipo de cambio y entender qué factores pueden influir sobre su comportamiento. Ese contexto permite tomar decisiones con mayor información y evitar que la volatilidad tome por sorpresa al presupuesto”, señaló Iván Mostacero, Gerente Principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú.

El Banco Central de Reserva del Perú indicó en abril que el conflicto en Medio Oriente elevó la volatilidad de los mercados financieros y el precio internacional del petróleo. De acuerdo con el Banco Pichincha, esto importa porque, cuando el crudo sube y aumenta la incertidumbre global, también puede fortalecerse la demanda por dólares o volverse más inestable el comportamiento de monedas emergentes como el sol. A ello se suma el ruido político local, que también ha añadido presión sobre el mercado cambiario peruano.

Claves para ordenar mejor pagos y deudas expuestos al dólar

El Banco Pichincha compartió claves para ordenar mejor los pagos y deudas expuestos al dólar:

Identificar qué obligaciones realmente dependen del tipo de cambio: no todos los compromisos financieros están expuestos de la misma manera. Por eso, conviene revisar si existen cuotas, pagos educativos, compras financiadas o consumos futuros pactados en dólares. Entender qué factores pueden mover esta moneda: el tipo de cambio no responde solo a lo que ocurre en el mercado local. También puede verse afectado por eventos internacionales. Cuando eso sucede, el Banco Pichincha explicó que el dólar puede fortalecerse a nivel global o volver más volátiles a monedas como el sol, lo que termina afectando a quienes tienen pagos expuestos a esa divisa. Evitar esperar al vencimiento para recién cubrir el pago: cuando ya se sabe que habrá una obligación en dólares, dejar toda la compra de divisas para el último momento puede aumentar la exposición a un movimiento desfavorable. En muchos casos, resulta más ordenado separar con anticipación una parte de esos fondos y distribuir mejor el esfuerzo de pago. Evaluar si conviene mantener una cuenta en dólares para esos pagos: cuando una persona ya tiene obligaciones pactadas en moneda extranjera, contar con una cuenta en dólares puede ayudar a ordenar mejor esos compromisos y evitar que todo dependa del tipo de cambio del día en que vence el pago.

Separar anticipadamente una parte de los fondos en esa moneda permite mayor previsibilidad y reduce la exposición a movimientos de último momento. “En Banco Pichincha, por ejemplo, la Cuenta de Ahorros Preferente en dólares ofrece una TREA de 2,25 %, lo que permite mantener disponibilidad y, al mismo tiempo, generar intereses mientras se organizan mejor esos pagos futuros”, explicó Mostacero.

“Más que intentar anticipar cada movimiento del mercado, lo recomendable es entender en qué nivel de exposición están y qué acciones pueden tomar para no desordenar su presupuesto cuando el tipo de cambio se mueve. La prevención, en estos casos, suele ser más efectiva que la reacción”, concluyó el Gerente Principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú.