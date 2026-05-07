El precio del dólar para este jueves 7 de mayo es de S/3,4571 con una baja de 0,16% respecto al día anterior, indicó Bloomberg.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el miércoles 6 de mayo?

El tipo de cambio fue de S/3,4630 con una variación de 260 puntos básicos en comparación con el precio cierre del martes 5 de mayo que se situó en S/3,4890.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes y los corporativos mientras que la demanda por parte del Banco Central de Reserva (BCR) que dejó vencer Swaps Cambiario Compra por S/400 millones .

Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4600 y un precio máximo de S/3,4700. Asimismo, en el mercado se negoció US$470 millones a un precio promedio de S/3,4650.