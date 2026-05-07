Resumen

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Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 7 de mayo es de S/3,4571 con una baja de 0,16% respecto al día anterior, indicó Bloomberg.

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