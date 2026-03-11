El precio del dólar al cierre de este miércoles 11 de marzo es de S/3,4220. La moneda tuvo un inicio de S/3,43, con un promedio de S/3,4197, mínimo de S/3,4050 y un máximo de S/3,4320.

Durante la jornada se negociaron $227 millones en el mercado spot interbancario, 66% más del flujo visto ayer ($136 millones). Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que hoy hubo vencimientos de swap cambiario venta por S/200 millones por parte del Banco Central de Reserva (BCR) que se dejaron vencer en su totalidad generando cierta presión de demanda. Asimismo, se observó flujo two way en el mercado tanto de agentes offshore como corporativos locales.

En el plano internacional, la inflación de Estados Unidos se mantuvo en 2,4% anual en febrero, en línea con las expectativas y su nivel más bajo desde mayo de 2025. Mensualmente, la inflación subió 0,3%. Por otra parte, la energía repuntó, con menor caída en gasolina, y avances en combustible para calefacción y gas natural.

La alimentación y vivienda se mantuvieron estables, mientras los precios de autos usados cayeron. Se contrasta con la pérdida de empleos reflejada en las nóminas no agrícolas de febrero. La guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán entra en su décimo segundo día.

Israel lanzó una nueva ola de ataques en Irán y bombardeó un suburbio de Beirut. Irán ejecutó su operación más intensa contra objetivos en Israel y activos estadounidenses en la región. La ONU y la OMS advierten una crisis humanitaria creciente, con “lluvia negra” tóxica en Irán, desplazamientos masivos y cadenas de suministro interrumpidas.