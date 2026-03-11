Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar al cierre de este miércoles 11 de marzo es de S/3,4220. La moneda tuvo un inicio de S/3,43, con un promedio de S/3,4197, mínimo de S/3,4050 y un máximo de S/3,4320.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.