De esta manera, y asumiendo la tasa histórica mensual de marzo de 0,8%, y considerando el impacto adicional de los combustibles, Scotiabank prevé que la tasa de inflación mensual de marzo podría situarse alrededor de 1,15%, llevando la tasa anual a alrededor de 2,55% (2,2% en febrero).

Como se recuerda el pasado domingo 1 de marzo se detectó una fuga de gas con deflagración en el kilómetro 43 (Megantoni, Cusco) del gasoducto operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). De inmediato se activaron los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se suspendió temporalmente el transporte de líquidos de gas natural y se interrumpió la inyección de gas natural como medida preventiva.

Tras conocerse el incidente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo con el objetivo de mantener la continuidad del abastecimiento mientras se ejecutan reparaciones. Se está priorizando a los hogares (residencial) y servicios esenciales (hospitales y comercios) además del transporte público masivo que utiliza gas natural vehicular (GNV).

Cabe precisar que el sistema de Camisea cuenta con dos ductos. Uno de Líquidos de Gas Natural (LGN) que abastece una planta de fraccionamiento en Pisco (Ica) y que produce GLP y otros derivados, y otro de Gas Natural (GN) que, sta Lima y que se utiliza para el mercado interno, en hogares, industrias y transporte, y para la exportación. Tras la deflagración se suspendió el transporte de gas en ambos ductos. El ducto de GN, transporta usualmente alrededor de 600 millones de pies cúbicos diarios, por lo que, una vez suspendida la inyección de gas en Camisea, solo quedaron disponibles aproximadamente 70 millones de pies cúbicos, almacenado en el ducto, con lo que se viene abasteciendo a los usuarios priorizados.

Impactos

De acuerdo con el informe de Scotiabank, la declaración de emergencia significa que las generadoras térmicas no tendrán abastecimiento de gas natural por 14 días, por lo que, en algunos casos, vienen reemplazando este insumo por diésel.

El sistema eléctrico peruano es abastecido por centrales hidroeléctricas con una participación de 49%, centrales térmicas con alrededor de 36% y el 15% restante de energías no renovables, principalmente solar y eólica. Además, nuestro país cuenta con un sistema de respaldo denominado “reserva fría”, consistente en centrales térmicas a diésel, las cuales tienen una autonomía aproximada de 45 días.

“Con este respaldo no debería haber problema con el suministro de electricidad. En cuanto a los costos, en el caso de los usuarios regulados (hogares y comercios) no habría alza de tarifas en el corto plazo pues cuentan con contratos de abastecimiento de largo plazo, a diferencia de los usuarios libres, grandes consumidores de energía”, precisó Scotiabank.

Otro sector que se verá afectado en el corto plazo será la Industria, alrededor de 1,000 empresas utilizan GNV como fuente de energía. Para ellas se está trabajando una norma que permita migraciones temporales a GLP, diésel u otras fuentes de energía. No obstante, estos combustibles son más caros, por lo que temporalmente tendrían un impacto en su estructura de costos.

Asimismo, las restricciones alcanzan a los consumidores de Gas Natural Vehicular (GNV) tanto particulares como conductores que brindan el servicio de taxi. Ambos grupos tendrán que usar temporalmente gasolina, la mayoría de los vehículos ligeros son duales-, combustible significativamente más caro que el GNV - este último es cerca de 70% más barato que la gasolina.

La coyuntura local coincide con una fase de elevada tensión en mercados globales de energía debido al estallido de un conflicto en Medio Oriente entre EE.UU. e Israel frente a Irán, lo que ha generado el cierre del Estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde se moviliza cerca del 20% de la oferta global de petróleo, y el alza de alrededor de 30% del precio del petróleo desde fines de febrero -cuando se inició el conflicto-.

En ese contexto, el impacto del mayor precio de las gasolinas, el diésel y el GLP asociados al alza de los precios internacionales, junto al incremento en el precio del servicio de taxi, debido al reemplazo de GNV por gasolina, tendrán un impacto inicial de alrededor de 0.35 p.p. en la inflación de marzo.

No obstante, el informé prevé una rápida reversión en el alza del precio de taxis, asumiendo que el suministro de GNV se restablezca a partir de la quincena de marzo, pero el impacto en el precio de los combustibles importados -gasolina, diésel, GLP- continuaría hasta el mes de abril.

El reporte también agregó que la suspensión temporal del transporte de GN y LGN proveniente de Camisea tendrá un impacto importante sobre la producción de hidrocarburos. Cabe anotar que ambos productos aportan cerca de 70% del volumen producido de hidrocarburos, proveniente del 30% restante del petróleo.

“Asumiendo 15 días sin producción de GN y LGN, se generaría una caída cercana al 35% en la producción de hidrocarburos,. Considerando que la producción de hidrocarburos representa cerca de 2% del PBI, una caída de 35% en marzo le podría restar poco más de 0.5 p.p. al PBI del mes de marzo”, finalizó.