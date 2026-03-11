Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Autorizan operaciones de GLP fuera del horario nocturno para garantizar suministro en el país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) dispuso la exoneración temporal de la restricción horaria para las operaciones de almacenamiento, descarga, trasiego y despacho de gas licuado de petróleo (GLP) en establecimientos ubicados en zonas urbanas o comerciales con alta afluencia de público y vehículos. La medida busca garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el mercado interno ante la actual emergencia energética.

