De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las exportaciones peruanas continúan con una tendencia positiva en 2026, tras alcanzar un récord histórico el año pasado. En enero, los envíos al exterior sumaron US$9.192 millones, impulsados principalmente por los precios.

Este resultado representó un crecimiento de 31,6% respecto al mismo mes de 2025 y permitió acumular 21 meses consecutivos de incremento, impulsados principalmente por el dinamismo de los sectores pesquero, minero, hidrocarburos y agropecuario.

“El sector exportador continúa demostrando su importancia como motor de crecimiento económico y desarrollo descentralizado. Desde el Gobierno de Transición, tenemos la convicción de continuar apoyando políticas públicas que han demostrado un impacto positivo, permitiendo que cada vez más empresas, en particular las mipymes, accedan a los beneficios del comercio internacional”, manifestó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

Entre los sectores que lideraron el crecimiento destacó la pesca, con envíos por US$475 millones, lo que representó un incremento de 52% impulsado por mayores envíos de pota (+1 076%), conchas de abanico (+53%), aceite de pescado (+281%) y harina de pescado (+9%).

Por su parte, el sector agropecuario registró exportaciones por un valor de US$1.333 millones, un crecimiento de 9% donde destacan los envíos de café (+71%), frutas (+18%) —principalmente uvas, arándanos y paltas—, colorantes naturales (+25%) y quinua (+9%).

En tanto, el sector minero registró US$6.466 millones, lo que representó un aumento de 45%, con mayores exportaciones de plomo (+184%), hierro (+81%), oro (+72%), zinc (+50%) y cobre (+28%).

Mercados Internacionales

En enero 2026, las exportaciones peruanas llegaron a 126 mercados, siendo los principales mercados China que alcanzó US$3.328 millones (+28,1%), Estados Unidos (US$1.247 millones / +32,4%), Unión Europea (US$767 millones / +23,6%).

La oferta de productos con mayor exportación a China son cobre (US$1.961 millones / +12,5%) y oro (US$305 millones / +62,7%). En el caso de Estados Unidos destacan arándanos (US$102 millones / +31,9%), uva (US$305 millones / +19%) y cobre con un monto de US$229 millones; y en la Unión Europea destacan el cobre (US$232 millones / +22,6%) y las frutas (US$156 millones / +11%), principalmente, palta (US$12 millones / +77,1%) y uva (US$54 millones / +24,9%).

Resaltan también las mayores exportaciones a la India (US$910 millones / +382%), principalmente de productos minerales como oro (US$819 millones / +359,9%), estaño (US$7 millones / +56,3%), así como cobre y barras de plata con montos de US$64 millones y US$16 millones respectivamente. Asimismo, las ventas a Japón alcanzaron los US$429 millones (+119,7%) impulsadas por las mayores exportaciones de cobre (US$273 millones / +254,6%).