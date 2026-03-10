Resumen

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Andina.
El precio del dólar estadounidense para este martes 10 de martes cotiza por debajo de S/3,44 por US$1, retrocediendo un 1,5% a las 10:00 a. m. hora peruana, según Bloomberg.

