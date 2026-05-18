El precio del dólar para este lunes 18 de mayo fue de S/3,4230 con un inicio de S/3,42, promedio de S/3,4332, mínimo de S/3,4200 y máximo de S/3,4410, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Además, hoy se negociaron US$324 millones en el mercado spot interbancario, 9% menos del flujo visto el viernes (US$354 millones). Asimismo, hubo vencimiento de swap cambiario compra por S/300 millones que no fueron renovados.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada inició al alza por corto tiempo, luego de una hora de iniciado el mercado aproximadamente, el flujo de oferta fue mayor lo que hizo que el tipo de cambio retroceda.

Por otro lado, el BCR mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,25% por octavo mes consecutivo, en línea con lo esperado por el mercado, pese al reciente repunte de la inflación y de las expectativas inflacionarias. El ente emisor señaló que las presiones responden principalmente a choques temporales de oferta y proyectó que tanto la inflación general como la subyacente convergerán nuevamente hacia el 2% en 2027.

Respecto a Estados Unidos, la producción industrial creció 0,7% en abril, recuperándose tras la caída registrada en marzo y respaldada principalmente por el avance de los sectores manufacturero y de servicios públicos. El resultado reflejó una mejora en la actividad fabril, especialmente en vehículos, tecnología y materiales, mientras que la minería continuó mostrando debilidad.