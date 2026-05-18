Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú al cierre de este lunes. Foto: GEC.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú al cierre de este lunes. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 18 de mayo fue de S/3,4230 con un inicio de S/3,42, promedio de S/3,4332, mínimo de S/3,4200 y máximo de S/3,4410, según el Banco Central de Reserva (BCR).

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