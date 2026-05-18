Resumen

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Se ha ampliado el plazo, hasta el 31 de diciembre, para que trabajadores puedan retirar su CTS. Foto: Andina.
Se ha ampliado el plazo, hasta el 31 de diciembre, para que trabajadores puedan retirar su CTS. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vuelve al centro de la conversación tras la ampliación de su libre disponibilidad hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que permitirá a cerca de 6 millones de trabajadores retirar total o parcialmente este fondo creado originalmente como respaldo ante la pérdida de empleo.

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