La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vuelve al centro de la conversación tras la ampliación de su libre disponibilidad hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que permitirá a cerca de 6 millones de trabajadores retirar total o parcialmente este fondo creado originalmente como respaldo ante la pérdida de empleo.

“Más allá de la posibilidad de retiro, es importante recordar que la CTS fue diseñada como un respaldo frente a la pérdida de ingresos. La decisión no debería partir solo de la liquidez inmediata, sino de qué tan expuesta está una persona ante imprevistos”, señaló Álvaro Gómez-Sánchez, gerente de productos financieros de Rimac

La preocupación no es menor. Según el Global Findex 2025 citado por Rimac, solo el 34% de los adultos peruanos podría cubrir más de dos meses de gastos si pierde su principal fuente de ingresos.

¿Cómo evitar el consumo impulsivo y aprovechar mejor la CTS?

“Inevitablemente, muchas personas sienten la tentación de gastar la CTS apenas la reciben, especialmente en campañas comerciales o gastos cotidianos. Pero pequeñas decisiones, como no retirar todo el dinero de inmediato, pueden tener un impacto importante en la tranquilidad financiera futura”, explicó Iván Mostacero, gerente principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú. Entre los usos más recomendados para este dinero destacan:

La creación de fondos de emergencia.

El pago de deudas con altas tasas de interés.

Alternativas de ahorro e inversión que permitan generar rentabilidad sin perder liquidez.

Según especialistas financieros, también ha crecido el interés por diversificar parte de estos fondos en dólares como mecanismo de protección frente a la volatilidad económica.

Los errores en la CTS pueden costar miles de soles a las personas

Desde el lado empresarial, el cálculo de la CTS también se ha vuelto más complejo. Más feriados nacionales, trabajo híbrido, subsidios, cambios salariales y remuneraciones variables están generando nuevos riesgos operativos.

“El desafío ya no es conocer la fórmula, sino considerar correctamente todos los factores que influyen en el cálculo. Cuando el proceso sigue siendo manual o depende de Excel, el margen de error aumenta”, señaló Jimmy Huatuco, líder de implementaciones de Buk Perú.

Cabe precisar que un error en el cálculo o depósito de la CTS puede derivar en multas por parte de Sunafil. En 2026, las sanciones para medianas y grandes empresas pueden superar las 52 UIT, mientras que en pequeñas empresas alcanzan hasta las 4.5 UIT, dependiendo del número de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción.