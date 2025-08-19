Rappi anuncia un acuerdo con la empresa estadounidense OpenAI, que permitirá a los usuarios de Rappi Pro Black acceder a ChatGPT Plus sin costo adicional como parte de su membresía.
Esta alianza brinda acceso al modelo más avanzado de OpenAI, con respuestas más rápidas, precisas y contextuales para resolver tareas cotidianas, tomar decisiones o potenciar ideas con la ayuda de inteligencia artificial.
El beneficio estará disponible en las próximas semanas en todos los países donde Rappi opera actualmente, con excepción de Brasil, que no contará con el beneficio por ahora.
“Queremos acercar lo mejor de la tecnología global a nuestros usuarios. Con esta alianza, reafirmamos que tener la membresía RappiPro Black no solo significa ahorrar en envíos, sino acceder a soluciones inteligentes diseñadas para simplificar y potenciar la vida diaria”, señaló el equipo de Rappi.
Rappi indicó que está alianza refuerza su misión de innovar constantemente y ofrecer mucho más que delivery.
Asimismo, indicaron que en los próximos días darán detalles a los usuarios de RappiPro Black para saber cómo activar este beneficio.
