La cadena peruana de restaurantes prevé inaugurar su primer establecimiento en Bogotá. Foto: GEC.
La cadena peruana de restaurantes prevé inaugurar su primer establecimiento en Bogotá. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Forbes Perú informó que Rústica llegará a Colombia bajo el modelo de franquicia y tiene como objetivo alcanzar una expansión gradual de 30 restaurantes en los próximos 10 años con una inversión inicial de US$18 millones.

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