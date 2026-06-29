Forbes Perú informó que Rústica llegará a Colombia bajo el modelo de franquicia y tiene como objetivo alcanzar una expansión gradual de 30 restaurantes en los próximos 10 años con una inversión inicial de US$18 millones.

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Según detalló la empresa en un comunicado, Colombia es el primer paso de su estrategia de crecimiento regional, que contempla aperturas en Ecuador, Chile, Argentina y España.

“Colombia representa el primer gran paso de la internacionalización de Rústica. Hemos identificado un mercado con enorme potencial, una cultura a fin a nuestra propuesta y un ecosistema empresarial preparado para impulsar marcas latinoamericanas” indicó Gerson Hernández, líder de internacionalización de Rústica.

La cadena peruana de restaurantes prevé inaugurar su primer establecimiento en Bogotá, para posteriormente avanzar hacia otras ciudades estratégicas del país como Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, mediante un modelo de crecimiento gradual apoyado en franquiciados locales, con un promedio de tres aperturas al año, adaptables a centros comerciales y a ubicaciones estratégicas urbanas.

“Nuestro objetivo no es abrir restaurantes de forma acelerada, sino construir una presencia sostenible de largo plazo junto a empresarios colombianos. Rústica no está exportando únicamente gastronomía peruana, está exportando una experiencia, un sistema de negocio y una marca con más de tres décadas de trayectoria”, agregó Hernández.