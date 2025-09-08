Salesforce anunció el nombramiento de Alberto Indacochea como su nuevo director general en Perú.

“Contar con presencia local en Perú nos permite fortalecer aún más el vínculo con el mercado y acercar de manera concreta nuestra propuesta de valor. Queremos que las empresas conozcan no solo quién es Salesforce, sino también cómo nuestros diferenciadores y soluciones pueden generar impacto real en sus negocios. Nuestra visión es clara: poner la inteligencia artificial al servicio de las organizaciones con herramientas simples, aplicables y de resultados rápidos, porque entendemos que lo que buscan los líderes de negocio hoy no son conceptos técnicos, sino soluciones que funcionen y aceleren su crecimiento” señaló Indacochea.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: Gobierno resalta disciplina fiscal y descentralización en proyecto de Presupuesto 2026



Hoja de vida

Alberto Indacochea es egresado del programa EMBA de Kellogg-Northwestern University, cuenta con una Maestría en Administración de Negocios de Centrum Business School y la Maastricht School of Management, y es graduado de la Escuela Naval del Perú. Ha complementado su formación con programas ejecutivos en universidades como Harvard, MIT, IESE y la Universidad de Chicago.

Indacochea cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector tecnológico y de servicios. Previamente, se desempeñó como AI Sales Director para IBM en Latinoamérica, liderando la estrategia de watsonx y las iniciativas de crecimiento en inteligencia artificial en la región.

También fue CEO de Sapia, donde impulsó la transformación digital y cultural de la compañía, logrando su integración al grupo Stefanini. Asimismo, ha ocupado cargos de alta dirección en IBM Perú, donde gestionó operaciones estratégicas, y en Adexus.

Salesforce destacó su capacidad de liderazgo a lo largo de su carrera. “Ha liderado equipos de hasta 1,000 personas, impulsado proyectos de innovación en servicios financieros, telecomunicaciones y retail, y contribuido a la expansión de soluciones de inteligencia artificial, automatización y servicios en la nube”, subrayó.