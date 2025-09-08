Salesforce destaca como una empresa líder global en soluciones de gestión de relaciones con clientes (CRM) potenciadas con inteligencia artificial. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

anunció el nombramiento de Alberto Indacochea como su nuevo director general en Perú.

Contar con presencia local en Perú nos permite fortalecer aún más el vínculo con el mercado y acercar de manera concreta nuestra propuesta de valor. Queremos que las empresas conozcan no solo quién es Salesforce, sino también cómo nuestros diferenciadores y soluciones pueden generar impacto real en sus negocios. Nuestra visión es clara: poner la inteligencia artificial al servicio de las organizaciones con herramientas simples, aplicables y de resultados rápidos, porque entendemos que lo que buscan los líderes de negocio hoy no son conceptos técnicos, sino soluciones que funcionen y aceleren su crecimiento” señaló Indacochea.

Maro Villalobos

Hoja de vida

Alberto Indacochea es egresado del programa EMBA de Kellogg-Northwestern University, cuenta con una Maestría en Administración de Negocios de Centrum Business School y la Maastricht School of Management, y es graduado de la Escuela Naval del Perú. Ha complementado su formación con programas ejecutivos en universidades como Harvard, MIT, IESE y la Universidad de Chicago.

Indacochea cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector tecnológico y de servicios. Previamente, se desempeñó como AI Sales Director para IBM en Latinoamérica, liderando la estrategia de watsonx y las iniciativas de crecimiento en inteligencia artificial en la región.

También fue CEO de Sapia, donde impulsó la transformación digital y cultural de la compañía, logrando su integración al grupo Stefanini. Asimismo, ha ocupado cargos de alta dirección en IBM Perú, donde gestionó operaciones estratégicas, y en Adexus.

Salesforce destacó su capacidad de liderazgo a lo largo de su carrera. “Ha liderado equipos de hasta 1,000 personas, impulsado proyectos de innovación en servicios financieros, telecomunicaciones y retail, y contribuido a la expansión de soluciones de inteligencia artificial, automatización y servicios en la nube”, subrayó.

