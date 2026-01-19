SMU, cadena chilena de supermercados, cerró el 2025 con la apertura de dos nuevos supermercados Maxiahorro en Piura, país que se ha convertido en el foco del crecimiento de la compañía.

“Estas nuevas aperturas nos permiten seguir creciendo en Piura, llevando nuestra propuesta a más clientes y alcanzando una mayor escala, aprovechando de manera eficiente nuestra estructura logística, tecnológica y de backoffice, para competir mejor”, señaló Patricio Llosa, gerente general de SMU Perú.

Las nuevas tiendas se ubican en el distrito de Castilla, en las avenidas Progreso e Independencia, y se suman a los otros dos locales inaugurados durante el 2025, en el marco del plan de crecimiento de SMU.

La compañía proyecta continuar fortaleciendo su operación en el país. En su plan estratégico 2026-2028 prevén aperturar 22 nuevos Maxiahorro.

El objetivo, según la compañía es ampliar su cobertura, seguir acercando una propuesta de precios convenientes y contribuir al desarrollo económico y al empleo.

Cabe precisar que entre 2023 y 2025, SMU abrió 11 tiendas en Piura, además, inauguró un nuevo centro de distribución en la zona.

“El balance de este plan es muy positivo, ya que nos permitió construir una base que nos posiciona bien para el crecimiento que viene en los próximos años”, agregó Llosa.