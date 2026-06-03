Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. | Foto: AFP / Archivo
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. | Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar para este miércoles 3 de junio es de S/3,4183 con un alza de 0,25% respecto al día anterior, informó Bloomberg.

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