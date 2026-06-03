El precio del dólar para este miércoles 3 de junio es de S/3,4183 con un alza de 0,25% respecto al día anterior, informó Bloomberg.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 2 de junio?

El tipo de cambio cerró en S/3,4110, retrocediendo 15 puntos con respecto al cierre del lunes 1 de junio que se situó en S/3,41250, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado a la baja por oferta de mercado offshore y corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4070 y máximo de S/3,4120.

Cabe precisar que durante el primer trimestre del año, la divisa norteamericana registró episodios de volatilidad, especialmente en marzo, aunque en términos relativos se trató de un periodo de fluctuaciones acotadas. De acuerdo con especialistas consultados para este informe, el rango a inicios del 2026 osciló entre S/3,31 y S/3,49; sin embargo, hacia el cierre del tercer mes del año las presiones lo llevaron a promedios entre S/3,44 y S/3,47.

Según Bloomberg Línea, el 2 de marzo se observó el primer salto relevante, cuando pasó de S/3,36 a S/3,41. A partir de ese momento, el billete verde no volvió a los niveles que mostró a comienzos de año. Incluso alcanzó un pico de S/3,50 el 29 de marzo, registro no visto desde la última semana de septiembre del año pasado.