El precio del dólar inició la semana cotizando en S/3,400 en el mercado intercambiario, frente al cierre previo de S/3,401. La apertura se da en un contexto de una ligera apreciación del dólar global (+0.21%), mientras las divisas latinoamericanas reflejan un comportamiento mixto en sus primeras operaciones.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, Estados Unidos publicó esta mañana uno de sus principales indicadores de manufactura empresarial (PMI de servicios), cuyas cifras se ubicaron en 54.0, en línea con las expectativas del mercado.

“El resultado continúa situándose en terreno de expansión para dicho sector”, señaló. Agregó que los commodities aperturan la sesión con ligeros rendimientos positivos: el petróleo continúa en los niveles mínimos de los últimos meses, mientras que los metales se recuperan levemente tras una jornada mixta el fin de semana.

El especialista indicó que continúan los conflictos en Oriente Medio, luego de que medios estatales informaran que fuerzas israelíes provocaron una explosión en el sur del Líbano durante la madrugada, situación que añade un trasfondo de cautela en los mercados.

Asimismo, recordó que los inversionistas aguardan la publicación de las minutas de la Reserva Federal este miércoles 8 de julio, información importante que brinda pistas sobre cómo los miembros de la Fed vienen interpretando los últimos datos económicos publicados.

En el ámbito local, Huayta destacó que Chinalco compró, en estricta reserva, la Minera Hampton por más de US$200 millones, tras el aval de Indecopi, impulsando las proyecciones de inversión en el sector.

Añadió que recientes informes financieros enfatizan que iniciar la recuperación institucional y el rigor técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe ser la prioridad absoluta para el nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Finalmente, señaló que este jueves se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), donde el consenso de analistas prevé que la tasa de interés de referencia se mantenga estable en 4,25%.