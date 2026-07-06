Precio del dólar bajó levemente en el Perú sin intervención del BCR. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar bajó levemente en el Perú sin intervención del BCR. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la semana cotizando en S/3,400 en el mercado intercambiario, frente al cierre previo de S/3,401. La apertura se da en un contexto de una ligera apreciación del dólar global (+0.21%), mientras las divisas latinoamericanas reflejan un comportamiento mixto en sus primeras operaciones.

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