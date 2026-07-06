(Keiko Fujimori)
(Keiko Fujimori)
Por Redacción EC

El electo segundo vicepresidente de la República, Miguel Ángel Torres, confirmó en el programa dominical Sin Rodeos con Milagros Leiva, que la mandataria electa, Keiko Fujimori, sostendrá una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, como parte de los primeros encuentros que mantiene tras su proclamación.

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