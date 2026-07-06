El electo segundo vicepresidente de la República, Miguel Ángel Torres, confirmó en el programa dominical Sin Rodeos con Milagros Leiva, que la mandataria electa, Keiko Fujimori, sostendrá una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, como parte de los primeros encuentros que mantiene tras su proclamación.

“Mañana (lunes) lo vamos a visitar a Julio Velarde”, confirmó Torres este domingo.

Asimismo se mostró a favor de la posible permanencia de Velarde al mando del BCR, recordando que, además, este fue un pedido Keiko Fujimori.

“Ese es un pedido que la presidenta electa ya lo ha manifestado. Estoy seguro que mañana podrán conversarlo. Sería una buena noticia”, declaró Torres.

La eventual continuidad de Velarde al frente del Banco Central ha sido uno de los temas seguidos a nivel político durante la segunda vuelta presidencial, y en especial por los mercados.

Velarde tiene una larga trayectoria en la conducción de la política monetaria y su papel en la estabilidad económica del país.