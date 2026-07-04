Luego de ser proclamada como virtual presidenta de la República por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori Higuchi señaló que su equipo se concentrará en el proceso de transferencia y realizará un diagnóstico técnico de cada ministerio para conocer el estado de los programas, proyectos, obras, así como identificar los principales desafíos que enfrentará su gestión.

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Flanqueada por el virtual vicepresidente Miguel Torres y el integrante de su equipo Marco Vinelli, la lideresa de Fuerza Popular anunció, en conferencia de prensa, la creación de la Oficina de la Presidenta Electa para conducir el proceso de transferencia de gobierno.

Precisó que encabezará este despacho temporal junto con Torres, en representación de la plancha presidencial, mientras que delegó en Vinelli la jefatura del equipo encargado de la transición.

“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar ni un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, expresó la virtual presidenta

Fujimori dijo que la misión de esta oficina es conocer “con claridad” donde actuar primero, cuando asuma el Gobierno, y cuáles son las prioridades y responder con rapidez y responsabilidad. “Los problemas de los peruanos no pueden esperar más y para actuar debemos conocer con precisión cuál es la realidad del Estado que vamos a recibir. Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio para conocer el estado de los programas, los proyectos y las obras, así como los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”, acotó.

Asimismo, afirmó que dialogará con autoridades locales y regionales, empresarios, ciudadanos y todas las personas que deseen aportar al país, “más allá de las banderas y colores políticos”. Agregó que el proceso se desarrollará con “transparencia” y los avances serán informados a través de las redes sociales de la oficina de transferencia y de los medios de comunicación.

Además, anunció que se evaluarán las prácticas, iniciativas y proyectos que han dado buenos resultados para fortalecerlos y ampliar su alcance. “Ese será un principio de nuestro gobierno: construir sobre lo bueno y corregir todo aquello que no ha funcionado”, sostuvo.

“Queremos un gobierno abierto, digital y cercano. Abierto para que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones y cómo se administran los recursos públicos; digital para simplificar trámites, reducir la burocracia y acercar el Estado a cada peruano; y cercano porque gobernar significa también sentir, escuchar, dialogar y estar presente donde más se necesita”, dijo.

“Nos ponemos al servicio de los peruanos desde el día uno y ese día es hoy [...] Los grandes cambios requieren trabajo serio y decisiones firmes”, agregó.

Finalmente, agradeció los saludos de los diversos presidentes y jefes de Estado del mundo. Aseguró que con ellos trabajará para fortalecer lazos de amistad, cooperación y confianza.

Previamente, Fujimori Higuchi expresó en X (antes Twitter) su “profundo agradecimiento” por la confianza que millones de peruanos depositaron en ella.

“Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, expresó la lideresa de Fuerza Popular en X (antes Twitter).

La virtual presidenta de la República compartió las cuentas oficiales de las redes sociales en las que compartirá los avances del proceso de transferencia.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

El JNE la proclamó ayer como jefa de Estado en una ceremonia realizada en la casona histórica de la institución, en Jesús María. La mesa de honor estuvo conformada por Roberto Burneo, el presidente del organismo electoral, y los integrantes del pleno Martha Maisch, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

La lectura del acta general de proclamación estuvo a cargo de la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, quien destacó que antes de realizar el documento, el pleno realizó una revisión integral de oficio de todas las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE), que comprende las actas de proclamación, resoluciones emitidas en procedimientos de recuento, votos impugnados, apelaciones y demás actuaciones procesales. Ello, según la funcionaria, con el fin de garantizar “la doble instancia” y “debido proceso”.

Además, señaló que antes de realizar el acta general de proclamación, el organismo declaró infundado el recurso de apelación al acta de resultados del JEE Lima Centro 2 que había presentado Juntos por el Perú el jueves pasado.

También precisó que el documento toma en cuenta el resultado del cómputo general al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que recoge los votos del Perú y el extranjero, así como las actas de proclamación de los 60 JEE.

Así, el cómputo oficial de la votación determinó que la fórmula presidencial de Fuerza Popular, integrada por Keiko Fujimori como candidata a la Presidencia y Luis Galarreta y Miguel Torres como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente, obtuvo 9′223.396 votos, con lo que resultó ganadora de los comicios. De este modo, se impuso a la lista conformada por Roberto Sánchez, Analí Márquez y Brígida Curo, que alcanzó 9′173.755 votos.

Clavijo detalló que hubo 118 mil 396 votos en blanco y nulo 1’167.836. El total de votos emitidos fue de 19’683.383.

“El JNE, ejerciendo sus funciones establecidas [...] en la Constitución [...] y la Ley Orgánica del JNE, luego de consolidar los resultados del cómuto descentralizado [...] proclama que la fórmula de candidatos presentados por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las Elecciones Generales 2026. En consecuencia proclama y entrega las credenciales a los candidatos electos para el periodo 2026-2031”, expresó Clavijo.

En otro momento, precisó que, en la segunda vuelta, se instalaron 92.729 mesas de sufragio en el Perú y el extranjero y 37 no llegaron a instalarse. El total de actas contabilizadas fue de 92.766. Además, que en Venezuela, Líbano, Irán e Ghana no pudo llevarse a cabo la elección.

Tras la lectura del documento, Burneo proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta de la República y a Luis Galarreta y Miguel Torres, como vicepresidentes.

“Proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde, como primer vicepresidente de la República, y Miguel Ángel Torres Morales, como segundo vicepresidente”, exclamó.

Los integrantes del pleno firmaron el documento. También suscribió el acta Edwin Lévano, personero de Fuerza Popular. Ningún representante de Juntos por el Perú asistió a la ceremonia.

El titular del JNE subrayó que la proclamación nace de la “voluntad” de millones de ciudadanos, quienes “han decidido libremente” a su nueva gobernante. Agregó que todos los votos, vengan de donde vengan, poseen un alto valor y merecen ser respetados y protegidos.

Aseveró también que la democracia no concluye con las elecciones ni con con la proclamación de resultados sino con el respeto al resultado y la vigencia de los organismos electorales.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Burneo confirmó que la entrega de credenciales será el próximo miércoles 15 de julio al mediodía en el Teatro Nacional.

La ceremonia de proclamación contó con la presencia de Bernardo Pachas, jefe interno de la ONPE; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; Omar Awapara, secretario general de Transparencia; entre otros.

Mira aquí la ceremonia de proclamación: