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Resumen

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Luego de ser proclamada como virtual presidenta de la República por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori Higuchi señaló que su equipo se concentrará en el proceso de transferencia y realizará un diagnóstico técnico de cada ministerio para conocer el estado de los programas, proyectos, obras, así como identificar los principales desafíos que enfrentará su gestión.

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