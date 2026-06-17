El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,379, mostrando un ligero movimiento negativo frente al cierre previo de S/3,3820. La jornada estuvo marcada por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, uno de los eventos más esperados por los mercados esta semana.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la Fed mantuvo su tasa de referencia sin cambios en el rango de 3,50% - 3,75%, en línea con las expectativas del mercado y por decisión unánime.

Agregó que el tono del comunicado fue relativamente equilibrado, destacando la resiliencia de la economía estadounidense, aunque manteniendo cautela respecto a la inflación. Este escenario refuerza la expectativa de tasas estables en el corto plazo y sostiene la fortaleza del dólar global.

El especialista indicó que, tras la decisión de la Fed, se observó una apreciación inmediata del dólar frente a sus principales pares, lo que impulsó al tipo de cambio local hacia niveles cercanos a S/3,39. Asimismo, señaló que el Banco Central de Reserva (BCR) continuó interviniendo activamente mediante subastas de swaps cambiarios compra y certificados de depósito, ejerciendo presión de demanda en el mercado.

Pese a ello, Huayta destacó que los fundamentos macroeconómicos locales y la reducción del ruido político han permitido que el sol peruano acumule una apreciación cercana al 2,64% en las últimas dos semanas, ubicándose entre las monedas de mejor desempeño de la región.

“Al cierre de hoy, el sol continúa respaldado por factores locales que han contribuido a mantener al tipo de cambio en niveles mínimos recientes”, señaló.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la demanda provino por parte del BCR que intervino con Swaps Cambiario venta por S/1.4 millones, mientras que la oferta provino por los no residentes. El dólar fluctúo en el rango de S/3,3770 y S/3,3850. Además, en el mercado se negoció US$608 millones a un precio promedio de S/3,3818.

El dólar opera con señales mixtas. En Perú, la expectativa de crecimiento de 2,7% para 2026, impulsada por los altos precios de los metales, favorece la estabilidad cambiaria. A nivel internacional, la moderación del empleo en EE. UU. y una inflación externa ligeramente menor sugieren menores presiones monetarias, mientras que los riesgos globales asociados al conflicto en Medio Oriente y al alza del petróleo continúan respaldando la demanda por el dólar.