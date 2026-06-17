Resumen

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Tras la decisión de la Fed, se observó una apreciación inmediata del dólar frente a sus principales pares, lo que impulsó al tipo de cambio local hacia niveles cercanos a S/3,39. Foto: AFP.
Tras la decisión de la Fed, se observó una apreciación inmediata del dólar frente a sus principales pares, lo que impulsó al tipo de cambio local hacia niveles cercanos a S/3,39. Foto: AFP.
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,379, mostrando un ligero movimiento negativo frente al cierre previo de S/3,3820. La jornada estuvo marcada por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, uno de los eventos más esperados por los mercados esta semana.

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