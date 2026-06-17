Resumen

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El embajador de la Unión Europea (UE) en Perú, Jonathan Hatwell, resaltó que el objetivo del reconocimiento es visibilizar a instituciones con conductas empresariales responsables. Foto: GEC.
El embajador de la Unión Europea (UE) en Perú, Jonathan Hatwell, resaltó que el objetivo del reconocimiento es visibilizar a instituciones con conductas empresariales responsables. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En un contexto global donde los mercados internacionales exigen mayor transparencia y responsabilidad corporativa, se otorgó el “Reconocimiento Empresarial de la Unión Europea”, para distinguir a las compañías peruanas y europeas que demuestran con evidencia su compromiso ambiental, social y de gobernanza para construir un país más competitivo e inclusivo.

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