En un contexto global donde los mercados internacionales exigen mayor transparencia y responsabilidad corporativa, se otorgó el “Reconocimiento Empresarial de la Unión Europea”, para distinguir a las compañías peruanas y europeas que demuestran con evidencia su compromiso ambiental, social y de gobernanza para construir un país más competitivo e inclusivo.

Tras destacar el rol central del sector privado en el desarrollo nacional, el embajador de la Unión Europea (UE) en Perú, Jonathan Hatwell, resaltó que el objetivo del reconocimiento es visibilizar a instituciones con conductas empresariales responsables que están generando resultados verificables en temas clave como el impacto ambiental, género e igualdad de oportunidades y la inclusión laboral; así como elevar los estándares, promoviendo una gestión alineada a criterios internacionales de sostenibilidad y gobernanza.

“Queremos visibilizar empresas que generan impacto real y promover estándares más altos; porque no solo se trata de invertir más, sino de invertir con propósito e impacto positivo. Este reconocimiento va en coherencia con la estrategia Global Gateway de la UE, que impulsa inversiones sostenibles y alianzas de largo plazo entre Europa y Perú, donde el sector privado europeo y peruano tiene un rol clave para cerrar brechas y construir un crecimiento con impacto positivo”, manifestó.

El vicepresidente de Eurocámaras en Perú, Ricardo Guevara, remarcó que a diferencia de otros certámenes, este proceso no solo reconoce buenas prácticas empresariales, sino que evalúa el desempeño empresarial, mediante un proceso técnico sustentado en criterios objetivos, medios de verificación obligatorios y evaluación independiente.

“Frente a la percepción tradicional de que la sostenibilidad representa un costo, los resultados de la primera edición demuestran lo contrario. Las empresas reconocidas pertenecen a sectores económicos diversos como la agroindustria, construcción, manufactura, manejo de residuos, comercio, finanzas, y seguros. En este reconocimiento no se valoran únicamente las declaraciones de intención, sino los resultados concretos sustentados en evidencia documentada y debidamente trazable”, subrayó.

Inversión con propósito

En está oportunidad, en el ámbito de gestión ambiental se reconoció al Banco Interamericano de Finanzas; Supermercados Peruanos, Unique, Manuchar Perú, Unacemcorp, Textil del Valle, Danper Trujillo, Cajas Ecológicas, Intersur Concesiones y Heinz – Glas Perú. En tanto, en la categoría género e igualdad de oportunidades fueron distinguidas las empresas Unique, Supermercados Peruanos, Cesce Perú S.A. Compañía de Seguros y Farmacias Peruanas.

La UE destacó que con la adopción de modelos sostenibles bajo los tres ejes del reconocimiento: Gestión Ambiental, Género e Igualdad de Oportunidades, y Trabajo e Inclusión, genera retornos económicos concretos a mediano plazo, transformando la responsabilidad corporativa en un motor de rentabilidad.

Con el Reconocimiento Empresarial, la Unión Europea reafirma su alianza estratégica con el sector privado peruano como el motor idóneo para cerrar brechas, demostrando que la rentabilidad financiera y el impacto social positivo son variables interdependientes en la economía moderna.