El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,410, mostrando una corrección de 0,35% frente al cierre previo (S/3,422). El comportamiento del dólar en Perú se dio en un contexto mixto en las demás divisas de la región, donde la oferta neta en el mercado interbancario condujo un sesgo bajista durante gran parte de la jornada.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el mercado local estuvo influido por flujos de oferta y la intervención del Banco Central. “El Banco Central de Reserva, por su parte, intervino para mitigar parte de la caída, con emisión de swaps cambiarios al medio día”, señaló, precisando que ello generó un leve rebote hacia el cierre del mercado.

El especialista agregó que en materias primas el petróleo registró avances moderados, aunque continúa operando cerca de los niveles observados antes del conflicto en Medio Oriente. Asimismo, indicó que los principales metales de exportación subieron levemente en la jornada, aportando cierto soporte al mercado cambiario. Finalmente, Huayta señaló que tras el comportamiento del día, el rango actual de venta se ubica entre S/3,420 y S/3,425.

Por su parte, Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$709 millones en el mercado spot interbancario, 54% más del flujo visto ayer (US$460 millones).

De esta manera, la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4150, cierre S/3,41, promedio S/3,4103, mínimo de S/3,4030 y máximo de S/3,4180. Además, hoy hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del BCR por S/90 millones los cuales no fueron renovados. Adicionalmente, el BCR colocó swap cambiario compra por S/400 millones a 3 meses. Asimismo, hubo cierta corrección de lo visto desde inicio de semana por lo que el tipo de cambio orbitó alrededor de S/3,41.

El Perú tiene la oportunidad de convertirse en el primer productor mundial de cobre mediante el impulso de una cartera de 65 proyectos mineros, en un contexto de creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética, de acuerdo con lo señalado por el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Para ello es necesario un destrabe estructural de inversiones mediante la simplificación regulatoria y la eliminación de la duplicidad de trámites burocráticos.

En el plano internacional, el índice de precios PCE subyacente en Estados Unidos aumentó 0,3% mensual en mayo, el mismo nivel de abril y en línea con las previsiones del mercado. Anualmente, el índice de precios PCE subyacente aumentó a 3,4%, en línea con lo previsto, y fue el mayor incremento desde octubre de 2023, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed). El PCE subyacente es el indicador preferido de la Fed para medir la tendencia de la inflación en la economía estadounidense.