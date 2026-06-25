Tras el comportamiento del día, el rango actual de venta se ubica entre S/3,420 y S/3,425. (Foto: Agencia Andina)
Tras el comportamiento del día, el rango actual de venta se ubica entre S/3,420 y S/3,425. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,410, mostrando una corrección de 0,35% frente al cierre previo (S/3,422). El comportamiento del dólar en Perú se dio en un contexto mixto en las demás divisas de la región, donde la oferta neta en el mercado interbancario condujo un sesgo bajista durante gran parte de la jornada.

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