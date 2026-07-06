El dólar culminó la sesión de este lunes 6 de julio con una ligera alza en el mercado cambiario local, impulsado por el flujo de demanda registrado a lo largo de la jornada. (Foto: Agencia Andina)
El dólar culminó la sesión de este lunes 6 de julio con una ligera alza en el mercado cambiario local, impulsado por el flujo de demanda registrado a lo largo de la jornada. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4100, avanzando 80 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4020.

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