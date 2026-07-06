El precio del dólar cerró hoy en S/3,4100, avanzando 80 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4020.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado levemente al alza, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4000 y máximo de S/3,4110. Además, en el mercado se negociaron US$368.1 millones a un precio promedio de S/3,4055.

A nivel global el dólar se mantiene estable, los inversionistas están a la espera de la publicación de las actas de la Reserva Federal prevista para esta semana, en busca de orientación sobre los tipos de interés. Mientras que ell DXY está cotizando en 100.65 (+0,03%).

Por su parte Jorge Luis Huayta, Trader FX de Kambista, añadió que el dólar culminó la sesión de este lunes 6 de julio con una ligera alza en el mercado cambiario local, impulsado por el flujo de demanda registrado a lo largo de la jornada.

“En el plano internacional, el dólar cerró prácticamente estable, en un contexto de moderada volatilidad en los mercados globales. La incertidumbre en torno a la posibilidad de un alto al fuego permanente entre Estados Unidos e Irán aún persiste; sin embargo, los inversionistas mantienen una postura cautelosa, aunque con un moderado optimismo ante los avances en las negociaciones”, señaló.

El especialista indicó que las divisas de la región mostraron rendimientos mixtos durante la sesión, con el peso chileno liderando las pérdidas y el peso colombiano registrando el mejor desempeño. Asimismo, señaló que las principales commodities mostraron una ligera apreciación, mientras el crudo continúa en sus niveles mínimos previos al conflicto y los metales vienen recuperándose lentamente.

En el ámbito local, Huayta precisó que el Banco Central de Reserva (BCR) no tuvo una intervención relevante durante la sesión y que el flujo de demanda neto estuvo liderado principalmente por agentes offshore y fondos locales.

Agregó que el mercado también sigue de cerca el debate sobre el vencimiento de casi ocho contratos de concesión que corresponderá definir al próximo gobierno, así como el reciente informe de RepCore, que ubicó al Perú como el país con mejor reputación global de Latinoamérica. Según indicó, este reconocimiento podría fortalecer la confianza de los inversionistas, impulsar el ingreso de capitales, la inversión extranjera y respaldar la estabilidad del sol en el mediano plazo.