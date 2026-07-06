Según el estudio Gratificación de Bumeran, portal de empleo en Latinoamérica, el 35% de las personas trabajadoras destinará el dinero de la gratificación al pago de deudas y créditos. Además, el 25% planea ahorrar ese dinero; el 14% lo invertirá en estudios para su crecimiento profesional; y el 7% invertirá.

En esta línea, el 98% de los talentos percibe que la gratificación es un beneficio importante para su economía personal; y el 86% dice que recibir este pago lo motiva a mejorar en su trabajo.

“El estudio muestra que la gratificación es un motor clave para el bienestar de los talentos. El 35% de las personas trabajadoras utiliza este beneficio para el pago de deudas y el 86% menciona que se siente más motivado en su trabajo al acercarse el pago. Todo ello evidencia que la gratificación es un apoyo fundamental para el bienestar económico y laboral de los peruanos”, señaló Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Gratificación es un estudio de Bumeran en el que participaron 427 personas trabajadoras de Perú. La investigación analiza la percepción de los talentos en el marco del pago de la gratificación de julio, analizando el uso qué le darán a este dinero, los sectores laborales que la reciben, la variabilidad de los montos, su importancia económica y su impacto en la motivación laboral.

¿En qué sector trabajan o en qué sector trabajaron por última vez?

Según el informe, el 30% de las personas trabajadoras que afirmaron recibir la gratificación de julio en Perú indicaron pertenecer a sectores Otros, el 11% a Tecnología y Sistemas; otro 11% a Comercial; otro 11% a Administración y Finanzas; el 10% a Producción, Abastecimiento y Logística; el 8% a Construcción; y el 6% a Educación.

¿Cuánto recibirán de gratificación?

El 20% de personas trabajadoras indicó que no recibe gratificación; el 13% que recibe más de S/5.000; el 10% que recibe menos de S/ 500; otro 10% que recibe entre S/ 500 y S/ 1000; el 10% que recibe entre S/1.000 y S/1.500; el 9% que recibe entre S/ 1500 y S/2.000; y el 8% que recibe entre S/2.000 y S/2.500.

¿Creen que el monto de la gratificación es suficiente?

El 68% de las personas trabajadoras indicaron que consideran que el monto de gratificación que reciben no es suficiente; mientras que el 32% si está conforme.

Más de la mitad de las personas trabajadoras reciben la gratificación el mismo 15 de julio

¿Cuándo reciben el pago de la gratificación? El 60% indicó recibir el pago de la gratificación en la misma fecha límite: 15 de julio, mientras que el 40% afirmó recibir el pago antes de ese día.