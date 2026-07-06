El 68% de las personas trabajadoras indicaron que consideran que el monto de gratificación que reciben no es suficiente; mientras que el 32% si está conforme. Foto: GEC.
El 68% de las personas trabajadoras indicaron que consideran que el monto de gratificación que reciben no es suficiente; mientras que el 32% si está conforme. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Según el estudio Gratificación de Bumeran, portal de empleo en Latinoamérica, el 35% de las personas trabajadoras destinará el dinero de la gratificación al pago de deudas y créditos. Además, el 25% planea ahorrar ese dinero; el 14% lo invertirá en estudios para su crecimiento profesional; y el 7% invertirá.

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