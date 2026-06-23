El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,405, mostrando un alza moderada de 0,44% frente al cierre previo (S/3,390). El sol y otras monedas de la región se depreciaron alrededor de un 0,7%, en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar a nivel internacional.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el dólar global alcanzó su nivel más alto del año en los 101 puntos. “La principal fuerza detrás de su fortalecimiento sigue siendo la expectativa de una Fed más agresiva (“hawkish”)”, señaló el especialista, en un contexto donde el mercado continúa descontando nuevas alzas de tasas en Estados Unidos.

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Huayta agregó que el petróleo continuó retrocediendo (-1,2%), aunque con una menor magnitud respecto a sesiones anteriores. Asimismo, indicó que los principales metales registraron una de las caídas diarias más fuertes de las últimas dos semanas, con el cobre (-1,8%), la plata (-5,4%) y el oro (-3,8%).

En el mercado local, el especialista indicó que la demanda de dólares por parte de los fondos de pensiones y agentes extranjeros continuó liderando las negociaciones, aunque dicho flujo fue parcialmente compensado por oferta corporativa a mitad de sesión. Además, precisó que el Banco Central de Reserva (BCR) continúa sin renovar swaps y que hoy vencieron S/70 millones en swap cambiario venta, lo que redujo la oferta de dólares en el mercado. Añadió que el rango actual de venta se ubica entre S/3,415 y S/3,420.

Por su parte, Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que hoy se negociaron US$435 millones en el mercado spot interbancario, 43% más del flujo visto ayer (US$303 millones). Además, la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4050, cierre S/3,4060, promedio S/3,4085, mínimo S/3,3960 y máximo S/3,4150. Asimismo, hoy hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del BCR por S/160 millones los cuales no fueron renovados. Hoy la jornada reflejó también la tendencia observada ayer, demanda offshore y corporativa local lo que presionó el tipo de cambio al alza.

En el plano internacional, el PMI compuesto de EE.UU. subió a 52.2 puntos en junio. Hubo una aceleración en la actividad, impulsada por un fuerte crecimiento manufacturero (55.1 en mayo vs 55.7 en junio) y una mejora en servicios (50.7 vs 51.3). Los nuevos pedidos aumentaron, mientras continúan las presiones en la cadena de suministro y los precios. Mientras que el empleo volvió a caer, aunque la confianza empresarial mejoró y alcanzó su nivel más alto desde febrero.

Por otro lado, el empleo en el sector privado de Estados Unidos aumentó un promedio semanal de 30.750 puestos durante las últimas cuatro semanas hasta el 6 de junio, según datos de ADP. Esta cifra se mantiene en línea con los sólidos datos de empleo de los dos meses anteriores, lo que refleja un mercado laboral fuerte en EE.UU.

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Tendencia global del dólar

De acuerdo con Oxford Economics en un informe publicado hoy, el dólar estadounidense se ha estabilizado tras un fuerte debilitamiento posterior a los anuncios de aranceles del año pasado, pero diversos enfoques sugieren que el dólar está aproximadamente un 5% más débil de lo que habría sido en ausencia de cambios en la política estadounidense.

“Creemos que ha habido un impacto negativo duradero por los cambios en la política estadounidense, pero el dólar está lejos de ser destronada como la moneda global preeminente”, escribió Adam Slater, economista principal en Oxford Economics y autor del análisis.

El dólar ha tenido un rendimiento inferior en relación con el marco de fortaleza del dólar de la empresa, señaló Slater, que incluye factores tradicionales del dólar, como la diferencia de crecimiento con otras economías del G7.

“El dólar tampoco ha conseguido impulsarse del auge bursátil impulsado por la IA, en marcado contraste con lo que ocurrió en el anterior auge tecnológico a finales de los años 90. Un factor clave detrás de todo esto ha sido el aumento de la cobertura de activos en dólares por parte de inversores extranjeros”, añadió.

Aunque los inversores pueden ahora ser algo más cautelosos ante la exposición al dólar, las ganancias del dólar durante el conflicto del Golfo sugieren que mantiene una atracción considerable, especialmente si las diferencias de tipos son favorables, añadió Slater. “Tampoco hay señales de que el dólar esté perdiendo el estatus de moneda de reserva. Sus participaciones en reservas globales, emisión de bonos y financiación y facturación comercial siguen siendo en general estables y muy por encima de la cuota de Estados Unidos en el PIB mundial”, escribió.