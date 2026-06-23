El sol y otras monedas de la región se depreciaron alrededor de un 0,7%, en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar a nivel internacional. (Foto: Agencia Andina)
El sol y otras monedas de la región se depreciaron alrededor de un 0,7%, en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar a nivel internacional. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,405, mostrando un alza moderada de 0,44% frente al cierre previo (S/3,390). El sol y otras monedas de la región se depreciaron alrededor de un 0,7%, en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar a nivel internacional.

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