El precio dólar para este miércoles 15 de abril es de S/3,44 con un alza de 1,33%, de acuerdo con información de Bloomberg.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar el martes 14 de abril?

El tipo de cambio para el martes 14 de abril fue de S/3,3920. La moneda tuvo un inicio de S/3,3750, promedio de S/3,3897, mínimo de S/3,3750 y máximo de S/3,40.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que el mercado abrió con precios arriba de lo transado ayer y se observó flujo two-way tanto de corporativos locales como agente offshore.

La jornada estuvo marcada también por la inversión minera en Perú que ascendió a US$871 millones en el primer bimestre, superior en 35,7% respecto a igual período del 2025, de acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A nivel desagregado, resaltaron las inversiones de Southern Perú con US$97 millones (+107,2%), Shougang Hierro Perú con US$94 millones (+173,7%), Las Bambas con US$90 millones (+76,6%), Antamina con US$61 millones (+4,5%), Cerro Verde con US$53 millones (+20,9%) y Cía. de Minas Buenaventura con US$43 millones (-0,4%).