Resumen

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Fallece presidente del directorio de Caja Arequipa, Pablo Ignacio Manrique Oroza (Foto: Caja Arequipa)
Fallece presidente del directorio de Caja Arequipa, Pablo Ignacio Manrique Oroza (Foto: Caja Arequipa)
Por Redacción EC

Pablo Ignacio Manrique Oroza, presidente del directorio de Caja Arequipa, falleció, así lo confirmó la propia financiera, que destacó su trayectoria profesional y su visión estratégica enfocada en promover la inclusión financiera y generar oportunidades para miles de emprendedores peruanos.

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