Pablo Ignacio Manrique Oroza, presidente del directorio de Caja Arequipa, falleció, así lo confirmó la propia financiera, que destacó su trayectoria profesional y su visión estratégica enfocada en promover la inclusión financiera y generar oportunidades para miles de emprendedores peruanos.

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“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todas las personas que compartieron con él una trayectoria marcada por el compromiso, la integridad y una firme vocación de servicio”, señaló Caja Arequipa en un comunicado.

Manrique Oroza asumió la presidencia del directorio en enero de este año luego de integrarse a este órgano por designación de la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa. En el ámbito profesional, también se desempeñó como gerente general de la Asociación Cerro Verde y ejerció la docencia en la Universidad Católica de Santa María.

De acuerdo con Caja Arequipa, antes de asumir la presidencia del directorio, Manrique Oroza ocupó cargos como director en diversas empresas tanto en el país como en el extranjero.

“Durante su gestión lideró con visión y responsabilidad el fortalecimiento institucional de Caja Arequipa, contribuyendo de manera significativa a consolidar nuestro propósito de impulsar la inclusión financiera y generar oportunidades para miles de peruanos”, agregó la financiera.