Resumen

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El mercado abrió con precios arriba de lo transado ayer y se observó flujo two-way tanto de corporativos locales como agente offshore. (Foto: AFP)
El mercado abrió con precios arriba de lo transado ayer y se observó flujo two-way tanto de corporativos locales como agente offshore. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar para el cierre de este martes 14 de abril es de S/3,3920. La moneda tuvo un inicio de S/3,3750, promedio de S/3,3897, mínimo de S/3,3750 y máximo de S/3,40.

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