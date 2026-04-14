El precio del dólar para el cierre de este martes 14 de abril es de S/3,3920. La moneda tuvo un inicio de S/3,3750, promedio de S/3,3897, mínimo de S/3,3750 y máximo de S/3,40.

Además, hoy se negociaron US$223 millones en el mercado spot interbancario, 12% menos del flujo visto ayer (US$252 millones). Asimismo, hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del Banco Central de Reserva (BCR) por S/200 millones de los cuales se renovaron solo S/75 millones a 3 meses.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que el mercado abrió con precios arriba de lo transado ayer y se observó flujo two-way tanto de corporativos locales como agente offshore.

La jornada estuvo marcada también por la inversión minera en Perú que ascendió a US$871 millones en el primer bimestre del 2026, superior en 35,7% respecto a igual período del 2025, de acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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A nivel desagregado, resaltaron las inversiones de Southern Perú con US$97 millones (+107,2%), Shougang Hierro Perú con US$94 millones (+173,7%), Las Bambas con US$90 millones (+76,6%), Antamina con US$61 millones (+4,5%), Cerro Verde con US$53 millones (+20,9%) y Cía. de Minas Buenaventura con US$43 millones (-0,4%)

En el plano internacional, los empleadores privados estadounidenses añadieron un promedio de 39.250 puestos de trabajo semanales durante las cuatro semanas que finalizaron el 28 de marzo, según ADP. Esto representa un fuerte aumento con respecto a los 26 mil puestos semanales creados en el período anterior y marca la cuarta semana consecutiva de mejora en la contratación.