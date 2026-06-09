Resumen

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La moneda llegó a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,40. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
La moneda llegó a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,40. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3920, retrocediendo 420 puntos con respecto al cierre del lunes que se situó en S/3,434, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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