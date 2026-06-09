El precio del dólar cerró hoy en S/3,3920, retrocediendo 420 puntos con respecto al cierre del lunes que se situó en S/3,434, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar tuvo movimientos mixtos y estuvo presionado fuertemente a la baja por oferta de bancos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,40.

Además, en el mercado se negociaron US$900 millones a un precio promedio de S/3,3645. Asimismo, el BCR colocó S/120 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses y compró US$245 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3869 por dólar.

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Las expectativas de inflación a 12 meses aumentaron por cuarto mes consecutivo y alcanzaron 2,89% en mayo, acercándose al límite superior del rango meta del BCR.

Asimismo, los agentes económicos prevén un crecimiento del PBI entre 3% y 3,1% para 2026. Finalmente, el DXY cotizó en 99.9.