Resumen

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Durante la jornada la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4500 y máximo de S/3,4680. (Foto: GEC)
Durante la jornada la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4500 y máximo de S/3,4680. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4590, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,4610, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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