El precio del dólar cerró hoy en S/3,4590, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,4610, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4500 y máximo de S/3,4680.

Además, en el mercado se negociaron US$351.8 millones a un precio promedio de S/3,4611. Asimismo, hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/153.6 millones.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

A nivel global el dólar presentó una leve caída tras la publicación de datos que muestran una ralentización de la actividad económica de Estados Unidos debido a la escalada de la violencia en Oriente Medio. Finalmente, el DXY cotizó en 99.17 (+0,45%).