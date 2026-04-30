Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú al cierre de este jueves. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú al cierre de este jueves. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,509.

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