El precio del dólar para este miércoles 1 de junio cerró en S/3,4180, avanzando 90 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4090.

MÁS INFORMACIÓN: Sunat detecta once modalidades que usan las empresas para evadir impuestos

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,4090 y máximo de S/3,4180. Además, en el mercado se negociaron US$325 millones a un precio promedio de S/3,4140.

Asimismo, hoy vencieron en Swap Cambiario Venta S/215.5 millones los cuales no fueron renovados. Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) elevó su proyección de crecimiento de la inversión privada para 2026 de 9,5% a 12,5%, impulsada por mejores términos de intercambio, mayor inversión no residencial e indicadores adelantados positivos como importaciones de bienes de capital y consumo de cemento.

Para 2027 también mejoró su estimado de 5% a 6%, en un contexto de estabilidad macroeconómica y recuperación de expectativas empresariales. Finalmente, el índice DXY cotizó en 101.42 (+0,25%).