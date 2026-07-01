El dólar cierra con un avance de 90 puntos respecto al cierre del martes. (Foto: Agencia Andina)
El dólar cierra con un avance de 90 puntos respecto al cierre del martes. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este miércoles 1 de junio cerró en S/3,4180, avanzando 90 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4090.

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