De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este viernes 8 de mayo es de S/3,4400 con una baja de 0,53% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el jueves 7 de mayo?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el tipo de cambio fue de S/3,4600 con una variación de 30 puntos básicos en comparación del precio cierre del miércoles que se situó en S/3,4630.

Allisson Pérez , trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la oferta provino por los no residentes y por parte del BCR que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/21.6 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4530 y un precio máximo de S/3,4700. Asimismo, en el mercado se negociaron US$742 millones a un precio promedio de S/3,4579.